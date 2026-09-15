Difesa aerea in Lituania: caccia Nato intercettano drone sconosciuto

Caccia della Nato hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, violando lo spazio aereo del Paese. Scopri i dettagli dell'evento e l'importanza della difesa aerea nella regione baltica.

Nella notte del 15 settembre, caccia della Nato hanno intercettato e abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. L’evento, annunciato dal presidente Gitanas Nauseda, ha evidenziato l’importanza della difesa aerea nella regione baltica, particolarmente esposta alle tensioni geopolitiche attuali.

La notizia è stata diffusa attraverso il social network X, dove Nauseda ha espresso gratitudine verso gli alleati della Nato per la loro presenza e il loro impegno nella protezione dei cieli lituani.

Il ministro degli Affari esteri Kestutis Budrys ha sottolineato come la Nato rimanga vigile, impegnata e pronta a fronteggiare eventuali minacce.

L’intercettazione del drone e la sua localizzazione

Secondo quanto riportato dall’emittente nazionale lituana Lrt, il drone è precipitato in una zona rurale vicino al lago di Kaunas, nella parte centrale del Paese.

Il Centro nazionale per la gestione delle crisi (Nkvc) ha confermato l’evento, sottolineando la necessità di una costante vigilanza.

La Lituania, insieme a Lettonia ed Estonia, ex repubbliche sovietiche confinanti con la Russia, registra regolarmente intrusioni di droni nei propri territori. Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente tensione, con la Russia che intensifica la sua aggressione contro l’Ucraina.

Il contesto geopolitico e le precedenti intercettazioni

Il 19 maggio, un caccia della Nato aveva già abbattuto un drone ucraino sopra l’Estonia, segnando la prima intercettazione di un drone straniero nei cieli di uno Stato baltico dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina nel 2022. Secondo le autorità europee, Mosca devia deliberatamente dalla loro traiettoria i droni ucraini diretti a colpire impianti industriali e terminal petroliferi nella regione di San Pietroburgo, situata sul Golfo di Finlandia.

Questi episodi sottolineano l’importanza di una difesa aerea robusta e coordinata, soprattutto in una regione strategica come quella baltica. La presenza della Nato rappresenta un elemento cruciale per la sicurezza e la stabilità della zona, garantendo una risposta rapida ed efficace alle minacce aeree.

La Lituania, in particolare, ha dimostrato una forte determinazione nel difendere il proprio spazio aereo, collaborando strettamente con gli alleati della Nato. La recente intercettazione conferma l’efficacia di questa collaborazione e l’impegno condiviso nella protezione dei confini aerei.