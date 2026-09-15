Svezia 2026: il centro-sinistra in vantaggio, ma il risultato è ancora incerto

Le elezioni svedesi del 13 settembre 2026 hanno visto il blocco di centro-sinistra conquistare un vantaggio minimo ma significativo, con il 95% dei voti contati. Questo risultato, sebbene promettente per l’opposizione, lascia ancora molte incognite sulla formazione del prossimo governo.

La Svezia si trova di fronte a una situazione politica delicata, con un margine di soli tre seggi che separa i due principali blocchi.

Questo scenario potrebbe portare a lunghe trattative per la formazione di una coalizione stabile.

Il calo dei Democratici Svedesi e le implicazioni politiche

Uno dei risultati più sorprendenti di queste elezioni è il calo di consensi dei Democratici Svedesi il partito di estrema destra che aveva visto una crescita costante negli ultimi anni.

Con un calo di tre punti percentuali rispetto al 2022, il partito è sceso dal 20,5% al 17,5%. Questo rappresenta la prima volta che il partito perde voti dal suo ingresso in parlamento nel 2010.

Secondo Anders Sannerstedt politologo dell’Università di Lund, questo calo potrebbe essere attribuito a un cambiamento nelle priorità dei votanti.

Molti elettori avevano sostenuto i Democratici Svedesi principalmente per la loro posizione sui rifugiati senza necessariamente condividere altre loro politiche. Questo suggerisce una possibile evoluzione nell’orientamento politico degli elettori svedesi.

La sfida per la formazione del governo

Il blocco di centro-sinistra guidato dai Socialdemocratici di Magdalena Andersson ha ottenuto il 28,1% dei voti, uno dei risultati peggiori degli ultimi 100 anni. Nonostante ciò, i Socialdemocratici rimangono il partito più votato. Tuttavia, la formazione di un governo potrebbe essere complicata dalle tensioni ideologiche interne al blocco.

Il primo ministro uscente, Ulf Kristersson leader del partito Moderati, potrebbe rimanere in carica anche in caso di vittoria del centro-sinistra, se quest’ultimo non riuscisse a formare una coalizione stabile. Kristersson ha governato dal 2022 con una coalizione di centro-destra che include i Democratici Svedesi, un partito con radici neo-naziste.

Il ruolo cruciale dei voti ancora da contare

Il risultato finale delle elezioni potrebbe essere influenzato dai voti anticipati e dalle schede provenienti dall’estero, che saranno contati mercoledì. Nel 2022, oltre 220.000 voti sono stati inclusi in questa fase, un numero che potrebbe fare la differenza anche quest’anno. Con solo 28.000 voti che separano i due blocchi, ogni voto sarà decisivo.

La Svezia ha una tradizione di governi di coalizione o minoranza, con due principali blocchi politici composti da quattro partiti ciascuno. Questo sistema rende le alleanze politiche particolarmente complesse e soggette a cambiamenti improvvisi. La sfida per formare un governo stabile sarà quindi ardua per entrambe le parti.