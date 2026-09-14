Nei sondaggi politici continua il crollo: la Lega arretra ancora, mentre Futuro Nazionale sale fino al 7,5%. Ecco cosa sta succedendo.

Il nuovo sondaggio politico dell’Istituto Piepoli fotografa una sfida sempre più serrata tra centrodestra e campo largo, separati da appena mezzo punto. Fratelli d’Italia resta il primo partito, mentre arretrano Lega e Pd e cresce Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.

Pd in discesa, M5S stabile: il campo largo resta di misura davanti al centrodestra

Sul versante dell’opposizione, il dato più rilevante riguarda il Partito democratico, che perde un punto e si attesta al 20%. Il Movimento 5 Stelle resta invece stabile al 12,5%, mentre Alleanza Verdi-Sinistra cresce di mezzo punto e raggiunge il 7%. Numeri che si inseriscono nel delicato percorso di costruzione del campo largo. Alla Festa dell’Unità la leader dem ha indicato come priorità prima la definizione del programma e successivamente il ricorso alle primarie.

Sul dossier Ucraina, inoltre, il Pd ha ribadito la volontà di proseguire il sostegno a Kiev, marcando una distanza dalle posizioni espresse da Giuseppe Conte.

Restano da sciogliere anche i nodi legati alle forze più piccole: Italia Viva scende al 2% e Matteo Renzi si è detto disponibile a fare un passo indietro sulla leadership per favorire l’unità, mentre Conte ha espresso perplessità sull’ipotesi di “dare centralità” a una formazione con percentuali ridotte.

Azione sale invece al 3%, raggiungendo la soglia di sbarramento; +Europa, Sud Chiama Nord, Partito liberal democratico e Noi Moderati sono tutti all’1,5%, mentre Ora! si ferma allo 0,5%. Il confronto complessivo tra le coalizioni resta apertissimo: il campo largo raggiunge il 43%, appena sopra il 42,5% del centrodestra. Solo mezzo punto divide dunque i due schieramenti, una distanza minima che rende potenzialmente decisivi anche piccoli spostamenti di consenso e lascia ancora incerto l’esito della futura sfida elettorale.

Sondaggi politici, il partito crolla ancora: Lega sempre più in difficoltà

Gli ultimi dati dell’Istituto Piepoli delineano uno scenario politico ancora molto equilibrato in vista delle prossime elezioni politiche. Fratelli d’Italia mantiene saldamente la prima posizione con il 28% dei consensi, confermando la centralità del partito guidato da Giorgia Meloni all’interno della maggioranza. Proprio nel centrodestra, però, emergono movimenti significativi. La Lega perde mezzo punto e scende al 5,5%, mentre Forza Italia si mantiene al 7,5%. Alla stessa percentuale arriva anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che guadagna lo 0,5% e si porta così in corsa per il quarto posto tra le forze fotografate dalla rilevazione. Il dato evidenzia una crescente mobilità negli equilibri della coalizione: FdI conserva un vantaggio molto ampio sugli alleati, mentre il partito di Vannacci continua a crescere parallelamente alla flessione del Carroccio.

Sullo sfondo resta anche il confronto sulla legge elettorale. Dopo le tensioni delle ultime settimane, legate soprattutto alla questione delle preferenze e alla possibilità di sostenere alcuni subemendamenti del Pd, la maggioranza sembra aver ritrovato compattezza attorno alla formula delle preferenze con i capilista bloccati.