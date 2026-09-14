Il weekend appena passato è stato il primo di una lunga serie di appuntamenti della politica italiana impegnata a mostrare quali saranno i programmi per il futuro del paese dato che si sta sempre più entrando nell’anno decisivo per le votazioni politiche che potrebbero regalare allo stato italiano un nuovo governo ed anche la sinistra ha mostrato le sue carte.

Terra! 2026, evento di sinistra per mostrare il programma

Nel weekend del 12-13 settembre a Testaccio AVS ha voluto mostrare il proprio programma per il futuro nell’occasione di “Terra! 2026” l’evento che ha riunito tutte le figure di spicco del partito, da Bonelli a Fratoianni.

In questa occasione gli esponenti del partito hanno portato ai loro potenziali elettori i punti forti del programma ed hanno naturalmente parlato della guerra in Ucraina e di come sono contro le armi e non appoggino quanto è stato fatto sinora.

Un gesto che è in linea con i valori del partito che è contro la guerra ma che merita un’analisi approfondita tramite domande pungenti che possano mettere in crisi quanto detto e far riflettere gli esponenti di spicco del partito.

Un creator smaschera Fratoianni in una video intervista

Lo streamer ed influencer romano Ivan Grieco è stato presente a “Terra 2026!” ed ha deciso di intervistare il leader di AVS Nicola Fratoianni sulla guerra in Ucraina.

Grieco chiede a Fratoianni, siete contro le armi come il M5S ed Ilaria Salis, avendo votato così in Europa, non garantite il sostegno all’Ucraina. Fratoianni non sa cosa rispondere e per salvarsi ammette di essere stato il primo, ben prima dei M5S a dire no alle armi, essi sostengono la strada delle armi perché è l’unica percorribile anche se non ha funzionato.

Allora l’influencer ammette a Fratoianni di aver detto il falso, perché senza le armi l’Ucraina non esisterebbe più. sarebbe già stata presa dalla Russia che vi avrebbe posto un governo fantoccio, continua Grieco, come riporta LiberoQuotidiano.

Fratoianni parla quindi della possibile strada della diplomazia di cui discuteranno e troveranno una convergenza, una risposta dettata dalla difficoltà e non affatto credibile.