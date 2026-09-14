Una dipendente dell’Inps potrebbe finire sotto processo per aver spiato i dati di Giorgia Meloni. La Procura di Roma infatti ne avrebbe già chiesto il rinvio a giudizio. Ma ecco tutti i dettagli.

Giorgia Meloni, dipendente Inps a rischio processo: spiava i dati della Premier

Una dipendente dell’Inps avrebbe effettuato tre accessi nello stesso giorno al fascicolo di Giorgia Meloni il 7 febbraio del 2025.

Ora la dipendente rischia il processo con, stando a quanto riportato da La Repubblica, la Procura di Roma che ne avrebbe già chiesto il rinvio a giudizio per accesso abusivo a un sistema informatico. La dipendente avrebbe infatti utilizzato le credenziali a sua disposizione al fine entrare per tre volte nelle banche dati dell’Istituto e cercare informazioni sulla Meloni.

Secondo l’accusa avrebbe infatti utilizzato le autorizzazioni connesse al suo incarico (lavorava nel Coordinamento generale medico legale dell’Inps), per finalità estranee al suo compito. Due degli accessi avrebbero riguardato Arca, ovvero l’archivio anagrafico dell’Inps, dove è possibile consultare informazioni quali codice fiscale, data e luogo di nascita e residenza. Il terzo accesso avrebbe invece interessato l’estratto contributivo di Giorgia Meloni, dove è ricostruita la storia previdenziale del lavoratore.

A far partire l’indagine sarebbe stato un controllo interno proprio dell’Inps. La vicenda è così giunta all’attenzione della Procura di Roma, con la dipendente che sarebbe stata interrogata il 17 aprile. Il 23 giugno, a indagini chiuse, il pm Alessandra D’Amore avrebbe chiesto che la dipendente venga processata. Le persone offese indicate nel procedimento sono due: Giorgia Meloni e l’Inps.

Dipendente Inps spiava i dati di Giorgia Meloni: perché?

Al momento non si sarebbe arrivati a capire il motivo per il quale la dipendente avrebbe effettuato i tre accessi al fascicolo di Giorgia Meloni, con la stessa dipendente che non avrebbe fornito le spiegazioni necessarie. Interrogativo che rimane dunque aperto con la Procura che avrebbe infatti chiesto il processo.