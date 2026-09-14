Elezioni in Svezia: il centrosinistra in testa, ma il centrodestra non molla

Le elezioni svedesi vedono il centrosinistra in vantaggio, ma il centrodestra non molla. Scopri come si sta evolvendo la sfida e quali sono i fattori chiave.

Le elezioni svedesi stanno tenendo il mondo con il fiato sospeso. A metà dello spoglio, il divario tra il blocco di centrosinistra guidato dai Socialdemocratici di Magdalena Andersson e quello di centrodestra guidato dai Moderati del premier uscente Ulf Kristersson si è notevolmente ridotto.

Secondo le proiezioni della televisione di servizio pubblico svedese Svt la situazione è estremamente incerta, con un solo seggio di scarto tra i due blocchi.

Al momento, il centrosinistra sembra in vantaggio, ma tutto potrebbe cambiare nelle prossime ore.

I risultati preliminari e le sorprese

I primi exit poll diffusi da Svt dopo la chiusura dei seggi mostrano una coalizione di centrosinistra in testa con il 51,3% composta da SocialdemocraticiVerdiCentro e Sinistra. Il centrodestra, formato da ModeratiLiberali e Democratici Svedesi si è invece fermato al 46,8%.

Una delle sorprese più significative è il mezzo flop dell’ultradestra di Jimmie Akesson i Democratici Svedesi che secondo i primi dati si è fermata al 17,2% registrando un calo rispetto al 20,5% delle precedenti elezioni. Questo risultato potrebbe avere un impatto significativo sulla formazione del prossimo governo.

Le reazioni e le implicazioni

Nel quartier generale dei Socialdemocratici a Stoccolma l’applausometro ha raggiunto il suo livello più alto quando sono stati mostrati i risultati dell’ultradestra.

I Democratici Svedesi hanno cercato di accaparrarsi i voti dell’elettorato moderato con slogan anti-migranti, ma sembrano aver fallito nel loro intento.

La campagna elettorale è stata caratterizzata da tensioni e accuse reciproche. Magdalena Andersson ha definito la campagna sporca caratterizzata da molte menzogne e da attacchi personali. Tra questi, le minacce subite dal sindaco socialdemocratico di GotenborgJonas Attenius nella notte di sabato.

Il ruolo delle celebrità e l’affluenza record

Diverse celebrità svedesi hanno espresso il loro sostegno per l’opposizione di centrosinistra. Tra queste, la cantante Zara Larsson l’ambientalista Greta Thunberg e il compositore degli AbbaBenny Andersson hanno invitato i loro fan a votare per il ritorno del centrosinistra al governo.

Un fattore chiave che potrebbe aver influenzato il risultato è l’altissima affluenza alle urne. La flessibilità di poter votare in qualsiasi comune o ambasciata di Svezia nel mondo fino a 19 giorni prima del voto ha permesso a molti cittadini di esprimere la loro preferenza.

La sfida elettorale in Svezia è ancora aperta e i prossimi giorni saranno cruciali per determinare il futuro politico del paese. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.