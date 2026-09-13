Una donna di 96 anni è morta soffocata in casa a Villatora di Saonara: il genero ha confessato il gesto chiamando il 112.

Muore soffocata in casa a Villatora di Saonara, nel Padovano: la vittima è una 96enne con diversi problemi di salute. Il genero 70enne avrebbe utilizzato un sacchetto per soffocarla e, subito dopo, ha chiamato il 112 raccontando quanto accaduto.

Omicidio nel Padovano, 96enne soffocata in casa: il genero confessa ai carabinieri

Un grave fatto di cronaca si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 13 settembre, a Villatora di Saonara, in provincia di Padova.

Come riportato da Padova Oggi, la vittima è Maria Zanasca, 96 anni, anziana con diversi problemi di salute che viveva nell’abitazione di via Bolzano insieme alla figlia e al genero, il 70enne Enrico Marigo, pensionato e incensurato. La donna veniva assistita quotidianamente dai familiari e, al momento dell’accaduto, in casa con lei sarebbe rimasto soltanto il genero.

Secondo la prima ricostruzione, dopo che la 96enne avrebbe manifestato una necessità legata alle sue condizioni sanitarie, l’uomo l’avrebbe soffocata mettendole un sacchetto sul capo. Subito dopo sarebbe stato lo stesso settantenne a telefonare al 112, contattando la centrale operativa dei carabinieri di Piove di Sacco e chiedendo l’invio di una pattuglia.

Durante la chiamata avrebbe riferito di aver aggredito la suocera provocandone la morte.

96enne soffocata in casa dal genero: la ricostruzione e il cordoglio della sindaca

Agli investigatori Marigo avrebbe raccontato che il gesto sarebbe maturato all’interno di una situazione familiare diventata progressivamente più difficile a causa del peggioramento delle condizioni di salute della suocera e di quelli che l’uomo avrebbe indicato come ripetuti comportamenti irrazionali dell’anziana. Il settantenne sarebbe apparso in condizioni di forte turbamento emotivo, ma le sue dichiarazioni dovranno ora essere verificate dagli inquirenti.

Al termine delle prime attività, l’uomo è stato trasferito nella Casa circondariale di Padova, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sulla vicenda è intervenuta anche la sindaca di Saonara, Michela Lazzaro, che ha espresso il cordoglio dell’amministrazione e della comunità: «Sono profondamente addolorata e sgomenta per la tragica morte della nostra concittadina. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura affinché venga fatta piena luce su quanto accaduto. In questo momento di grande dolore, tutta la nostra comunità si stringe attorno ai familiari».