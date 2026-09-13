Samsung riaccende la storica sfida con Apple in occasione del debutto di iPhone Duo, il primo pieghevole della casa di Cupertino. Sui social il colosso sudcoreano ha pubblicato una serie di messaggi ironici e provocatori, sottolineando la propria esperienza nel settore dei foldable e invitando gli utenti a guardare ai dispositivi Galaxy.

Apple, la sfida con Galaxy Z Fold8 si sposta su caratteristiche e prezzo

Il confronto entrerà nel vivo con l’arrivo sul mercato di iPhone Duo, atteso nei negozi venerdì 23 ottobre, mentre i preordini saranno aperti dal 16 ottobre. In Italia il nuovo modello Apple partirà da 2.369 euro nella configurazione con 256 GB di memoria, una cifra superiore ai 2.099 euro richiesti per il Galaxy Z Fold8, già disponibile.

La competizione, però, non riguarderà soltanto il prezzo. Apple punta sul chip A20 Pro, sulla scocca in titanio, sul display interno con finitura nano-texture e sulla forte integrazione con il proprio ecosistema, un elemento particolarmente rilevante per chi utilizza già altri prodotti dell’azienda di Cupertino. Samsung, dall’altra parte, può contare sull’esperienza maturata negli anni nel settore dei foldable e su una gamma ormai consolidata.

iPhone Duo, Samsung punge Apple: la sfida dei pieghevoli si accende sui social

Il debutto di iPhone Duo, primo smartphone pieghevole di Apple, ha riacceso immediatamente la storica rivalità con Samsung. Durante la presentazione del 9 settembre, il colosso sudcoreano ha pubblicato sui propri canali social una serie di messaggi sarcastici senza citare direttamente né Apple né il nuovo dispositivo, ma con riferimenti difficili da fraintendere. Tra le frasi più pungenti compare «Fateci sapere quando avrete finito di riscaldare i nostri avanzi», una provocazione legata al fatto che Samsung opera nel settore dei foldable già da diversi anni. Poco dopo è arrivata un’altra stoccata: «È stato emozionante? No. È successo? Sì».

Alcuni contenuti erano accompagnati anche dall’hashtag #ItsTimeToSwitch, cioè “È ora di cambiare”, utilizzato come invito agli utenti a considerare il passaggio ai dispositivi della casa coreana. Una strategia che ripropone il confronto tra i due marchi anche sul terreno della comunicazione, con Samsung intenzionata a ricordare soprattutto di essere arrivata prima nel mercato degli smartphone pieghevoli.