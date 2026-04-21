Apple avvia una nuova fase: Tim Cook lascia la guida dopo quindici anni e il testimone passa a John Ternus, tra continuità e nuove sfide.

Apple si prepara a una svolta significativa ai vertici: dopo quindici anni di leadership, Tim Cook lascia il ruolo di amministratore delegato per passare il testimone a John Ternus. Il cambio segna una nuova fase per il gruppo di Cupertino, tra continuità gestionale e nuove sfide tecnologiche, in particolare nel campo dell’intelligenza artificiale.

Apple, svolta storica ai vertici: Tim Cook lascia il posto a John Ternus

Apple ha ufficializzato un cambiamento storico nella propria leadership: Tim Cook lascerà il ruolo di amministratore delegato il 1° settembre, dopo quindici anni alla guida del gruppo. Al suo posto subentrerà John Ternus, attuale vicepresidente senior dell’area ingegneria hardware, mentre Cook assumerà la carica di presidente esecutivo.

Il passaggio di consegne, anticipato da mesi di indiscrezioni sul piano di successione, sarà graduale: nei prossimi mesi i due manager lavoreranno a stretto contatto per garantire una transizione ordinata e senza discontinuità operative. Ternus entrerà anche nel consiglio di amministrazione.

Cook, che aveva preso il posto di Steve Jobs nel 2011 poco prima della sua scomparsa, ha definito la guida di Apple “il più grande privilegio della sua vita”, sottolineando al tempo stesso le qualità del successore, descritto come un ingegnere brillante e un innovatore con forte visione strategica.

Dal canto suo, Ternus ha espresso gratitudine per l’opportunità, ricordando il proprio percorso in azienda iniziato nel 2001 e la formazione avuta sotto figure come Jobs e lo stesso Cook. Il nuovo CEO, oggi cinquantenne e più giovane di quindici anni rispetto a Cook, era già considerato internamente il candidato naturale alla successione.

La leadership di Tim Cook e le sfide per il futuro di Apple

Durante la gestione di Tim Cook, Apple ha attraversato una fase di forte espansione: la capitalizzazione è passata da circa 350 miliardi di dollari a quasi 4.000 miliardi, mentre i ricavi e i profitti sono cresciuti in modo significativo, con questi ultimi quadruplicati fino a circa 110 miliardi annui. Sotto la sua guida, l’azienda ha rafforzato il focus sui servizi e ampliato l’ecosistema di dispositivi, introducendo prodotti come Apple Watch, AirPods e Vision Pro. Cook ha inoltre avuto un ruolo chiave nella gestione delle relazioni internazionali, in particolare con la Cina, nella riorganizzazione della filiera produttiva verso paesi come l’India e nei rapporti con l’amministrazione statunitense in tema di dazi, accompagnati anche da importanti annunci di investimenti negli Stati Uniti.

John Ternus, oggi responsabile dell’hardware e in azienda da oltre vent’anni, ha contribuito a progetti centrali come iPad, AirPods e la transizione dei Mac ai chip progettati internamente da Apple. Apprezzato per attenzione ai dettagli e conoscenza della catena di fornitura globale, condivide con Cook un approccio manageriale prudente e strutturato. La sua nomina arriva in un momento delicato per Apple, che deve affrontare una crescente concorrenza nel settore dell’intelligenza artificiale, dove risulta meno avanzata rispetto ad altri grandi gruppi tecnologici, e una fase di cambiamenti interni con una più alta mobilità dei dirigenti rispetto al passato. Resta aperta l’incognita su quale direzione imprimerà alla società il nuovo CEO: continuità gestionale o maggiore spinta innovativa sul modello dei grandi cambiamenti del passato.