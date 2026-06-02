Come sempre il mese di giugno è uno dei più intensi a livello fiscale per gli italiani. Tra Imu, Tasi e Rottamazione Quater, ecco tutte le date da segnare di rosso sul calendario.

Pagamenti giugno 2026: il calendario per Tasi, Imu e Rottamazione Quater

Mese complicato questo di giugno 2026 per gli italiani, sono infatti diversi i pagamenti previsti, tra Imu, Tasi e Rottamazione Quater, in attesa del rimborso IRPEF.

Per Imu e Tasi la data da segnare di rosso sul calendario è quella del 16 giugno, quando appunto scade il termine per i pagamenti della prima rata, calcolata sulla base delle aliquote dell’anno precedente e a cui seguirà la seconda rata a dicembre. Per quanto invece riguarda la Rottamazione quater, la date di scadenza era fissata per fine maggio ma grazie ai cinque giorni di tolleranza previsti dalla normativa (più ai giorni festivi), il periodo della tempestività viene esteso di oltre una settimana, sino all’8 giugno.

Pagamenti giugno 2026: tassa automobilistica e superbollo

Oltre alle scadenza sopra elencate, scattano anche i termini per il pagamento del bollo auto per tutti i veicoli con tassa in scadenza nei mesi precedenti, accompagnato dal versamento del superbollo per le vetture di grossa cilindrata che superano la soglia dei 185 chilowatt di potenza.