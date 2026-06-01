Profitti bancari in aumento e misure fiscali: cosa è cambiato per il sistema creditizio

Profitti bancari in aumento e misure fiscali: cosa è cambiato per il sistema...

Profitti bancari in aumento e misure fiscali: cosa è cambiato per il sistema...

Il sistema bancario italiano ha registrato utili netti straordinari negli ultimi anni: cifre, aliquote medie, ricavi cumulati e il ruolo delle misure governative per recuperare parte degli extraprofitti

Negli ultimi anni il panorama dei conti bancari italiani è mutato in modo significativo: gli utili netti hanno raggiunto livelli che fino a poco tempo fa sembravano impensabili, mentre il dibattito pubblico si è concentrato sulla necessità di far contribuire maggiormente il settore ai conti pubblici. Un’analisi del Centro studi di Unimpresa rivela una crescita costante che pone nuove interrogativi su equità fiscale e capacità di finanziamento dell’economia reale.

Numeri chiave dell’andamento recente

I dati più recenti mostrano che gli utili netti delle banche italiane hanno toccato circa 47,5 miliardi di euro nel 2026, in aumento rispetto ai 46,5 miliardi del 2026 e ai 40,6 miliardi del 2026. Parallelamente, i ricavi del settore hanno raggiunto i 110,2 miliardi nello stesso anno, mentre le imposte versate dalle banche sono state pari a 9,1 miliardi con un’aliquota media del 19,2%.

Questi numeri evidenziano una dinamica di breve periodo legata anche alle condizioni di mercato e al mutamento dei tassi di interesse.

Il ruolo della successione dei tassi di interesse

L’incremento degli utili risulta fortemente correlato al ciclo dei tassi: nei periodi in cui la Banca centrale europea ha aumentato i tassi, gli istituti di credito hanno beneficiato di margini più elevati.

Questo ha generato profitti che la pubblica opinione e le istituzioni hanno definito come extraprofitti, ossia guadagni eccezionali derivanti da condizioni di mercato particolarmente favorevoli per le banche.

Il quadro pluriennale e le comparazioni storiche

Considerando un arco temporale più ampio, il Centro studi di Unimpresa segnala che nel quinquennio 2026-2026 il sistema bancario italiano ha accumulato ricavi per 493,8 miliardi di euro, utili netti per 176,5 miliardi e imposte per 35,1 miliardi, con un tax rate medio del 19,9%. Questi aggregati sono difficilmente paragonabili al periodo pre-pandemico: nel 2018 i ricavi furono 82,3 miliardi, l’utile netto 15,1 miliardi e le imposte 2,1 miliardi con aliquota del 13,6%, mentre nel 2019 l’utile salì a 15,8 miliardi e le imposte a 4,5 miliardi con tax rate del 28,2%. Il 2026 rappresentò il punto più basso del periodo con un utile netto di 2,2 miliardi.

Accumuli negli ultimi anni

Nel complesso, negli ultimi otto anni il settore ha totalizzato oltre 209 miliardi di utili netti e ha versato al fisco circa 43 miliardi, con un tax rate medio del 20,5%. Queste cifre mettono in luce come l’imposizione applicata alle banche sia risultata, in termini percentuali, spesso inferiore rispetto a quella di molte altre imprese italiane.

Intervento pubblico e giustificazioni della tassa

Di fronte a risultati così elevati, il governo guidato da giorgia meloni ha introdotto misure mirate finalizzate a incrementare il contributo delle banche senza intaccare la loro solidità patrimoniale né la capacità di erogare credito a famiglie e imprese. Secondo il vicepresidente di Unimpresa, Giuseppe Spadafora, la scelta di intervenire con una cosiddetta tassa sugli extraprofitti è coerente: si tratta, a suo avviso, di destinare una quota dei profitti straordinari al finanziamento delle priorità nazionali e al sostegno dell’economia reale.

Bilanciare equità fiscale e funzionalità del credito

La sfida normativa è duplice: recuperare risorse per le esigenze pubbliche e, nel contempo, mantenere intatta la capacità delle banche di offrire prestiti. Le autorità hanno dunque cercato soluzioni che agissero sul prelievo fiscale senza indebolire il capitale degli istituti, preservando così la stabilità del sistema finanziario.

In sintesi, il fenomeno degli utili record nel settore bancario italiano è il risultato di un mix di fattori strutturali e ciclici: dalla ripresa post-pandemica ai movimenti dei tassi di interesse, fino alle scelte di policy fiscale. Il confronto tra periodi diversi mette in evidenza come le dinamiche recenti siano eccezionali rispetto agli anni immediatamente precedenti la pandemia, e alimenta il dibattito sulla redistribuzione dei benefici verso le priorità pubbliche.

Per i prossimi anni rimane centrale la necessità di monitorare l’evoluzione dei margini d’interesse, l’impatto delle politiche fiscali e la risposta del mercato del credito, in modo da garantire un equilibrio sostenibile tra profittabilità bancaria, equità fiscale e sostegno all’economia reale.