Wall Street vs Europa: il divario cresce tra tecnologia USA e crisi dei settori tradizionali

A sostenere i listini statunitensi sono soprattutto tecnologia, intelligenza artificiale e maxi investimenti nei data center, mentre l’Europa continua a scontare crescita debole, costi energetici elevati e minore esposizione ai settori innovativi.

Negli Stati Uniti il comparto tecnologico rappresenta ormai circa il 33% della capitalizzazione complessiva del mercato azionario, contro appena il 12% dell’Europa. Una differenza enorme che sta incidendo direttamente sulle performance degli indici.

Nasdaq e S&P 500 continuano infatti a beneficiare della corsa dei semiconduttori, del cloud e delle infrastrutture digitali, con investimenti per centinaia di miliardi di dollari concentrati soprattutto sull’intelligenza artificiale generativa.

L’Europa rimane invece più esposta ai comparti tradizionali. Automotive, industria, banche ed energia continuano a pesare molto sugli indici continentali e risentono maggiormente della debolezza economica globale e delle tensioni geopolitiche.

Il rallentamento della Cina rappresenta inoltre un problema significativo per molte società europee, soprattutto nei settori lusso e auto premium, storicamente dipendenti dalla domanda asiatica.

A penalizzare il Vecchio Continente è anche il fattore energetico. Petrolio e gas rappresentano ancora il 57% del mix energetico europeo, contro il 34% dell’Asia-Pacifico e il 26% della Cina.

Le tensioni in Medio Oriente stanno quindi aumentando la vulnerabilità europea all’inflazione energetica e alla volatilità delle materie prime.

Sul fronte macroeconomico, la quota dell’Unione Europea sul PIL globale è scesa dal 25,4% del 2008 al 17,6% stimato nel 2025. Parallelamente gli Stati Uniti mantengono una crescita più resiliente grazie a consumi solidi, occupazione robusta e capacità di attrarre capitali globali. Anche il dollaro forte continua a favorire gli asset americani, aumentando i flussi verso Wall Street.

La BCE resta inoltre più prudente rispetto alla Federal Reserve. Con un’inflazione dell’Eurozona ancora vicina al 3%, Francoforte mantiene un atteggiamento restrittivo che rischia di frenare ulteriormente gli investimenti e la crescita degli utili europei. Negli USA, invece, il mercato continua a scommettere sulla capacità delle big tech di sostenere crescita e margini anche in presenza di tassi elevati.

Non mancano però alcune aree di opportunità in Europa. Il piano ReArm Europe da circa 800 miliardi di euro potrebbe sostenere difesa, infrastrutture ed industria pesante nei prossimi anni. Anche energia, reti digitali e transizione green potrebbero beneficiare dei nuovi investimenti pubblici europei.

Per gli investitori il messaggio resta chiaro: gli Stati Uniti continuano a dominare nei settori ad alta crescita, mentre l’Europa offre valutazioni più basse, dividendi elevati e maggiore esposizione ai comparti value. In uno scenario ancora volatile, la selezione geografica e settoriale diventa quindi sempre più determinante nella costruzione dei portafogli.