Leonardo Maria Del Vecchio ha deciso di mettere in vendita due palazzi in centro a Milano. Uno è situato in via Turati, l’altro è in via Montenapoleone.

Leonardo Maria Del Vecchio vende i palazzi in centro a Milano

Leonardo Maria Del Vecchio, azionista di Delfin, ha preso una decisione in vista dell’acquisto del 25% della cassaforte ai fratelli Luca e Paola.

La Lmdv Capital ha messo in vendita il palazzo in via Turati a Milano, di sei piani, che da pochi giorni era diventato la sede del suo ufficio familiare e ospita anche il Twiga. Una vendita di un certo livello, visto che la valutazione presentata ai potenziali investitori è di ben 58 milioni di euro.

L’edificio resterà in affitto alla Lmdv Capital per otto anni, rinnovabili per altri otto, in modo che il family office di Del Vecchio possa rimanere in questa sede. Messi in vendita anche i due piani dell’ex sede di via Montenapoleone, che avrebbero un valore di circa 20 milioni di euro.

Le decisioni di Leonardo Maria Del Vecchio

Le decisioni di Leonardo Maria Del Vecchio non sono casuali. Si tratta di una rotazioni di asset per la società che investe, fa crescere il valore e poi vende. Questo è anche un segnale alle banche che devono finanziare per 10 miliardi l’acquisto delle quote Delfin, un modo per salire e arrivare al 37,5% della cassaforte.

Al momento il negoziato sulle condizioni del prestito è fermo, con una riflessione delle banche che hanno visto Delfin scendere leggermente sotto i 45 miliardi, con il titolo Essilux diminuito da 320 a 174 euro, nonostante sembrerebbe essere di nuovo in crescita. Lmdv Capital sembrerebbe aver contattato anche altre banche, in modo da essere pronta nel caso in cui non riuscisse a chiudere con gli istituti coinvolti.