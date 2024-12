Flavio Briatore avrebbe venduto il marchio Twiga e quattro locali di lusso a Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica, attraverso il suo family office Lmdv Capital. I locali in questione sarebbero il Twiga Forte dei Marmi, Twiga Montecarlo, Twiga Baia Beniamin e lo storico immobile del Billionaire a Porto Cervo, che dal prossimo anno diventerà a sua volta Twiga, marchio storico del gruppo Majestas nato nel 2000 in Versilia e affermatosi a livello internazionale.

Briatore vende il Twiga a Leonardo Maria Del Vecchio

Attraverso la Triple Sea Food, che a Milano ha dato vita a Vesta, Casa Fiori Chiari e La Trattoria del Ciumbia, Lmdv capital creerà così “una realtà italiana leader nell’hospitality di lusso con brand iconici, 50 milioni di fatturato e 600 persone”, come si legge nella nota per la stampa. L’operazione si concluderà il primo trimestre del 2025. La vendita sarebbe avvenuta quindi con il consenso del socio di minoranza di Briatore, Dimitri Kunz d’Asburgo, che deteneva il 33% del Twiga in Versilia.

Del Vecchio: “Orgogliosi di aver creato uno dei più grandi gruppi di ristorazione in Italia”

“Siamo orgogliosi di aver creato uno dei più grandi gruppi di ristorazione in Italia, consolidando un modello vincente che unisce alta cucina, intrattenimento e design esclusivo”, commenta Del Vecchio junior, al centro di un’inchiesta della Procura di Milano per presunte attività illecite legate a dossieraggi e accessi abusivi, accuse dalle quali sarebbe stato dichiarato estraneo dai suoi legali. Briatore, che si dice lieto di “affidare Twiga a un gruppo dinamico e innovativo come Triple Sea Food”, nei mesi precedenti avrebbe confermato di volerlo vendere perché “assorbito dalla Formula 1” nel ruolo di advisor per Alpine, parte del gruppo Renault.