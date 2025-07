Matrimonio da favola per la ex coppia di Temptation Island: tutti i particola...

Dalle emozioni travolgenti di Temptation Island a un giorno indimenticabile all’insegna dell’amore: i due ex protagonisti del celebre reality hanno coronato il loro sogno con un matrimonio da favola. Tra sorrisi, emozioni e dettagli da film, la coppia ha scelto di condividere con amici e familiari un momento speciale, suggellando così un legame che, nonostante le difficoltà, ha trionfato.

Scopriamo insieme i retroscena e i momenti più suggestivi di questa cerimonia magica, che ha incantato tutti i presenti.

La storia di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara: un lieto fine dopo Temptation Island

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara hanno trovato la loro felicità dopo l’esperienza a Temptation Island. I due, originari di Salerno, erano entrati nel reality nel 2023, in seguito a una scoperta che aveva scosso il loro rapporto: Gabriela aveva infatti appreso che Giuseppe si era registrato a sua insaputa su un sito di incontri usando il nickname “American Boy”.

Insieme da nove anni, hanno affrontato un momento di difficoltà dopo il reality, riuscendo però a superarlo con tenacia e impegno, arrivando così a vivere questo speciale traguardo di felicità condivisa. Nonostante le sfide incontrate, hanno scelto di festeggiare il loro amore con una classica serenata la sera prima delle nozze, per poi giurarsi fedeltà eterna davanti all’altare.

Nozze da sogno per i due ex di Temptation Island: i dettagli del matrimonio

Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo hanno coronato il loro sogno d’amore in una cornice incantevole, scelta con cura: Villa Le Zagare, a Gragnano, nei pressi di Pompei. La splendida location si è trasformata in un giardino profumato di lavanda, il colore simbolo di questo matrimonio che ha visto protagonisti i due ex volti di Temptation Island.

La cerimonia, iniziata nel primo pomeriggio, è proseguita fino a tarda sera tra balli, musica coinvolgente e prelibatezze gastronomiche che hanno deliziato tutti gli invitati.

Per il suo grande giorno, Gabriela ha affidato il suo look alle sapienti mani delle sarte dell’Atelier Formeri di Afragola, Napoli. La sposa ha scelto un abito principesco con gonna ampia e corpetto ricamato, arricchito da spalline strutturate e maniche lunghe che ne valorizzavano l’eleganza. Per l’ingresso in sala, Gabriela ha tolto la parte superiore in pizzo, passando a un corpetto senza spalline che metteva in risalto le spalle, donando un tocco più moderno e sensuale.

Per il taglio della torta e la festa finale, ha optato per un abito a sirena ricoperto di paillettes bianche, con maniche lunghe decorate da frange svolazzanti e uno spacco deciso. I capelli sciolti con onde morbide su un lato hanno incorniciato perfettamente il suo volto.

Un momento indimenticabile è stato anche il taglio della torta a bordo piscina: una maestosa torta a sei piani, decorata con fiori lilla, viola e rose, elegante nella sua semplicità.