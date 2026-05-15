Sanità, a Roma le celebrazioni per la Giornata internazionale dell’Infermiere alla presenza del

A Roma si sono svolte le celebrazioni per la Giornata internazionale dell’Infermiere, quest’anno particolarmente significative perché coincise con il centenario della professione infermieristica italiana. Per la prima volta ha partecipato all’evento promosso dalla Federazione nazionale ordini...

A Roma si sono svolte le celebrazioni per la Giornata internazionale dell’Infermiere, quest’anno particolarmente significative perché coincise con il centenario della professione infermieristica italiana. Per la prima volta ha partecipato all’evento promosso dalla Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel suo intervento ha definito la professione infermieristica “un crocevia di alti valori umani” e un “pilastro fondamentale” per la tenuta del Servizio sanitario nazionale.

Nel corso della giornata, la presidente della Fnopi Barbara Mangiacavalli ha sottolineato la necessità di rafforzare il ruolo degli infermieri attraverso competenze sempre più avanzate, indispensabili per affrontare le nuove e complesse sfide della sanità moderna. Alle celebrazioni è intervenuto anche il ministro della Salute, Orazio Schillaci, che ha evidenziato il consolidato percorso di crescita professionale e di responsabilità compiuto dalla categoria negli ultimi anni.

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