Made in Italy: Bergesio, ‘Oro Saiwa simbolo dell’identità italiana e di una filiera sostenibile’

“Abbiamo riconosciuto il valore di Mondelēz e di Oro Saiwa, un marchio che da settant’anni è presente in quasi tutte le famiglie italiane e rappresenta parte della nostra identità”. Lo ha dichiarato il senatore Giorgio Maria Bergesio all’evento ‘Dal grano al biscotto: Oro Saiwa celebra ...

“Abbiamo riconosciuto il valore di Mondelēz e di Oro Saiwa, un marchio che da settant’anni è presente in quasi tutte le famiglie italiane e rappresenta parte della nostra identità”. Lo ha dichiarato il senatore Giorgio Maria Bergesio all’evento ‘Dal grano al biscotto: Oro Saiwa celebra 70 anni di valore industriale, filiera e cultura alimentare italiana’, organizzato presso il Senato della Repubblica Italiana da Mondelēz Italia in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026 – e promosso proprio dal Senatore Bergesio.

Nel corso dell’incontro, Bergesio ha evidenziato il ruolo strategico della filiera agroalimentare italiana, soffermandosi sul percorso “dalla terra alla tavola”, sul coinvolgimento di oltre 450 imprese agricole e sull’importanza di sostenibilità, innovazione, biodiversità e ricambio generazionale per mantenere competitività e vicinanza ai consumatori.

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