Le prime esibizioni di Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest hanno acceso il dibattito tra pubblico e critica. Tra commenti sui social, osservazioni tecniche e valutazioni degli esperti, la performance è stata analizzata sotto diversi punti di vista, evidenziando sia apprezzamenti che alcune incertezze vocali.

Perplessità del pubblico sulle prime esibizioni di Sal Da Vinci

Dopo la diffusione dei video delle prove e la messa in onda della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, sui social sono emerse diverse osservazioni critiche riguardo all’esibizione di Sal Da Vinci. Molti utenti hanno espresso dubbi sulla resa vocale delle prime performance, descrivendola come meno convincente del previsto. In alcuni casi si è parlato apertamente di imprecisioni vocali, mentre altri spettatori hanno confrontato la sua resa con quella del Festival di Sanremo, sostenendo: “Ha cantato molto meglio a Sanremo, qui sembra quasi che stoni“.

Lo stesso artista campano, secondo quanto trapelato, avrebbe riconosciuto la presenza di alcune piccole difficoltà durante la performance di martedì.

Sal Da Vinci, la verità sui problemi alla voce alla semifinale di Eurovision 2026

Anche la critica musicale ha analizzato la prova di Sal Da Vinci. Andrea Laffranchi, sul Corriere della Sera, ha assegnato un giudizio di sufficienza con il voto 6, sintetizzando così la performance: “Italia – “Per sempre sì” – 6.” Nel suo commento ha evidenziato come il brano rappresenti un pop italiano con radici napoletane, accompagnato da una messa in scena ispirata a un immaginario nuziale.

Successivamente, ospite a La Volta Buona con Caterina Balivo, il giornalista ha chiarito che il punteggio è legato ad alcune imprecisioni riscontrate dal vivo.

Laffranchi ha anche raccontato di un confronto diretto con l’artista, che avrebbe riconosciuto alcune sbavature e manifestato una certa preoccupazione per la gestione della voce. “Gli ho dato un sei, ma anche lui ha concordato con me”, avrebbe spiegato, aggiungendo che il cantante dovrà ridurre gli impegni e riposare per arrivare al meglio alla finale. Tra gli aspetti emersi, anche la tendenza dell’artista a parlare molto durante le interviste, elemento che secondo il suo team potrebbe affaticare ulteriormente la voce, motivo per cui nelle prossime 48 ore è previsto un ritmo più leggero tra riposo e impegni istituzionali, incluso un evento con le ambasciate italiana e tedesca.

Nonostante le osservazioni sulla performance, l’accoglienza generale resta positiva e il progetto continua a ricevere attenzione e consensi. Sul fronte delle previsioni, l’Italia sta migliorando la propria posizione nelle classifiche dei bookmaker, passando dal decimo all’ottavo posto in pochi giorni. Le stime attuali indicano circa un 3% di possibilità di vittoria, mentre la Finlandia guida le previsioni con la canzone Liekinheitin interpretata da Linda Lampenius e Pete Parkkonen, accreditata addirittura del 37%. Tuttavia, lo scenario resta aperto, in un contest noto proprio per i suoi improvvisi ribaltamenti.