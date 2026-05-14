Alicja Szemplinska, rappresentate della Polonia all’Eurovision, ha avuto un momento di imbarazzo durante un’intervista con una giornalista israeliana.

Eurovision, Alicja in imbarazzo con una giornalista israeliana

La giornalista Shahar Asido, di EuroMix, ha fermato Alicja Szemplinksa e le ha chiesto se avesse sentito la canzone di Noam Bettan, rappresentante di Israele all’Eurovision, dal titolo Michelle.

“Non sono sicura di averla sentita” ha risposto la cantante, che ha poi affermato di non aver visto Noam Bettan. Prima di chiudere l’intervista, Shahar Asido ha augurato alla cantante una buona giornata a Vienna e le ha chiesto di mandare un messaggio ai fan in Israele. La rappresentante della Polonia ha reagito in modo imbarazzato, guardandosi intorno e accennandosi un “grazie” prima di scappare via dai suoi collaboratori.

Una donna del team polacco, a quel punto, si è avvicinata alla giornalista israeliana per chiederle quali domande aveva posto all’artista e, sentendo che si trattava solo di un saluto ai fan israeliani, ha chiesto ad Alicja di tornare dalla giornalista. L’artista è apparsa meno imbarazzata e ha salutato i fan. “Tanti saluti a tutti i fan dell’Eurovision, abbiate cura di voi e pregate” ha dichiarato.

La giornalista israeliana ha poi commentato su un magazine che è un peccato che alcuni artisti abbiano il timore di avere fan anche in Israele. “Lei, dopo questa intervista, probabilmente non avrà più fan in Israele” ha aggiunto.

Eurovision: l’intervista ad Alicja diventa un caso

L’intervista alla rappresentante della Polonia ha diviso l’opinione pubblica. Da un lato molti fan che hanno apprezzato la sua spontaneità e hanno parlato della libertà di pensiero, dall’altro lato molte persone che hanno criticato la scelta di scappare via dall’intervista. La stampa israeliana non ha preso bene il suo comportamento e l’artista è stata duramente criticata.

Il Tv Israel News ha specificato che invece di fare quel siparietto avrebbe potuto rispondere in modo gentile fin dall’inizio, evitando il momento di imbarazzo, visto che poi è stata spinta a rispondere lo stesso da una sua collaboratrice. Il sito Mako si è lamentato dell’atteggiamento generale nei confronti della delegazione israeliana e del suo rappresentante all’Eurovision, parlando di un difficile trattamento e di un’accoglienza ostile. “Purtroppo non è la prima volta che i media israeliani subiscono un trattamento simile” è stato sottolineato. Secondo il sito israeliano ci sarebbero state tensioni anche con le delegazioni di Finlandia e Ucraina, che si sarebbero rifiutate di rilasciare interviste ai media israeliani.