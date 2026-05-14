Norovirus su una nave da crociera, asintomatici possono sbarcare

Roma, 14 mag. (askanews) – In Francia una nave da crociera britannica con a bordo oltre 1.700 persone, compresi i membri dell’equipaggio, è stata messa in quarantena dopo la morte di un passeggero e un sospetto focolaio di norovirus; una cinquantina di persone con sintomi gastrointestinali.Le autorità francesi hanno bloccato tutti a bordo, a Bordeaux, poi gli asintomatici sono stati fatti scendere, con la precisazione che non c’è alcun collegamento con l’hantavirus e la situazione della MV Hondius, che ha suscitato allarme internazionale.I test hanno confermato che quella che circola sulla nave Ambition è “un’infezione gastrointestinale di origine virale”, hanno affermato in una nota il governo locale e l’agenzia sanitaria regionale, sottolineando che non si sono verificati casi gravi, ma che le persone infette sono tenute a rimanere in isolamento a bordo”.

Liberi di sbarcare gli altri:”Nessuna lamentela sul personale”, ha detto una passeggera britannica. “Siamo però felici di essere scesi”, ha aggiunto un altro.La morte di un passeggero britannico di 92 anni ha inizialmente preoccupato. Poi le autorità sanitarie hanno affermato che l’uomo ha avuto un infarto e che la sua morte sembra non essere correlata al virus.

La nave era partita il 6 maggio dalle isole Shetland, nel Nord della Scozia, ha fatto scalo a Belfast e Liverpool, prima di raggiungere Bordeaux, da dove avrebbe dovuto partire per la Spagna.