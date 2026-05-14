Massiccio attacco missilistico russo su Kiev, almeno 3 morti e 40 feriti

Kiev, 14 mag. (askanews) – Massiccio attacco missilistico russo sulla capitale ucraina. Le immagini diffuse dal Servizio statale di emergenza dell’Ucraina mostrano le squadre di soccorso al lavoro sul luogo del raid russo notturno su Kiev, intente a estrarre feriti dalle macerie. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha dichiarato che 40 persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini, mentre i servizi di emergenza ucraini parlano di tre morti.

Undici persone sono state tratte in salvo dalle macerie di un edificio parzialmente crollato.Poco prima dell’una di notte, l’Aeronautica militare ucraina ha diramato un allarme aereo a livello nazionale, avvertendo che la Russia aveva lanciato bombardieri MiG-31 e che ogni regione del Paese era a rischio di attacchi missilistici balistici.Tymur Tkachenko, capo dell’Amministrazione militare della città di Kiev ha poi avvertito che numerosi droni russi si stavano dirigendo verso la capitale e che anche gli attacchi missilistici rappresentavano una possibile minaccia.Esplosioni sono state udite nella capitale ucraina alle 3,08 ora locale, mentre numerosi sistemi di difesa aerea erano impegnati ad abbattere i droni russi.

Diverse esplosioni di missili balistici sono state poi udite a Kiev tra le 3,15 e le 3,44 ora locale.