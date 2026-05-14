A Nuova Delhi l'incontro dei ministri degli Esteri dei Brics

Nuova Delhi, 14 mag. (askanews) – I ministri degli esteri dei paesi BRICS, tra cui Iran e Russia, si incontrano in India in vista del 18esimo vertice dei leader che si terrà entro la fine dell’anno. Al centro dei colloqui Medio Oriente e crisi energetica. Il padrone di casa, il ministro indiano S. Jaishankar: “Ci incontriamo in un momento di notevole instabilità nelle relazioni internazionali: conflitti in corso, incertezze economiche e sfide in ambito commerciale, tecnologico e climatico stanno plasmando il panorama globale”, ha esordito.

“C’è una crescente aspettativa, soprattutto da parte dei mercati emergenti e dei paesi in via di sviluppo, che i BRICS svolgano un ruolo costruttivo e stabilizzante. In questo contesto, i nostri colloqui odierni rappresentano un’opportunità per riflettere sugli sviluppi globali e regionali e per valutare modalità concrete per rafforzare la nostra cooperazione”, ha aggiunto. “Le questioni relative allo sviluppo rimangono centrali.

Molti Paesi si trovano ad affrontare sfide in materia di energia, cibo, fertilizzanti e sicurezza sanitaria, nonché di accesso ai finanziamenti. I BRICS possono aiutarli a rispondere in modo più efficace. Anche la resilienza economica è fondamentale. Catene di approvvigionamento affidabili e mercati diversificati ne sono componenti essenziali. Dobbiamo concentrarci su entrambi gli aspetti”, ha sottolineato.