Enrico Borello, chi è l'attore che ha conquistato Matilda De Angelis? Età, ...

Enrico Borello, chi è l'attore che ha conquistato Matilda De Angelis? Età, ...

Dopo tre anni di amore, la relazione tra Matilda De Angelis e Alessandro De Santis sarebbe giunta al capolinea. La bella attrice, inoltre, è stata avvistata assieme al collega Enrico Borello. Ecco chi è.

Matilda De Angelis e Alessandro De Santis si sono lasciati? Lei frequenterebbe Enrico Borello

Le ultime indiscrezioni parlano di una rottura improvvisa tra l’attrice bolognese, fresca vincitrice del David di Donatello come migliore attrice non protagonista nel film “Fuori” di Mario Martone, Matilda De Angelis, e il cantautore Alessandro De Santis, membro del duo Santi Francesi.

La bella attrice, inoltre, è stata paparazzata dal settimanale Diva e Donna in compagnia del collega Enrico Borello. Gli scatti delle effusioni tra i due non solo sembrerebbero confermare la fine della relazione tra la De Angelis e De Santis, ma anche che l’attrice avrebbe un nuovo flirt. Ma, chi è Enrico Borello?

Enrico Borello, chi è l’attore che ha conquistato Matilda De Angelis?

Il Settimanale Diva e Donna ha paparazzato Matilda De Angelis in atteggiamenti inequivocabili con Enrico Borello. Anche lui attore, Enrico è nato nel 1993 a Roma, città in cui vive anche ora. Ha un passato da pugile professionista e un diploma alla Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté. E’ noto al pubblico soprattutto per il ruolo in “La città proibita” e per “Supersex” su Netflix.

La notizia della loro frequentazione è arrivata inaspettatamente, in quanto l’attrice non ha mai ufficializzato la fine della storia con De Santis.