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Rebuild 2026: Panarari (Unimore), ‘nuovi bisogni abitativi al centro delle riflessioni sociologiche’

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“Il mio intervento, nel corso di queste giornate, è stato caratterizzato da un tentativo di sviluppare riflessioni sociologiche rispetto all'abitare, alla casa, ai nuovi bisogni e alle domande sociali che la caratterizzano”. Lo ha detto Massimiliano Panarari, Professore presso l’Università d...

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“Il mio intervento, nel corso di queste giornate, è stato caratterizzato da un tentativo di sviluppare riflessioni sociologiche rispetto all’abitare, alla casa, ai nuovi bisogni e alle domande sociali che la caratterizzano”. Lo ha detto Massimiliano Panarari, Professore presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, alla dodicesima edizione di Rebuild, l’evento dedicato all’innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni in corso al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn).

https://www.youtube.com/watch?v=kGtMX8soaLw