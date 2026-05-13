Alvise Rigo: verità sulla relazione con Elisabetta Canalis e la smentita su Shaila Gatta

Alvise Rigo ammette di aver vissuto una breve storia con Elisabetta Canalis e ribadisce di essere solo collega e amico di Shaila Gatta, concentrato sui progetti professionali

Negli ultimi mesi il nome di Alvise Rigo è stato spesso al centro delle cronache rosa, tra indiscrezioni e fotografie rubate. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, l’attore ed ex rugbista ha scelto di chiarire pubblicamente due aspetti che hanno alimentato il gossip: la relazione con Elisabetta Canalis e il presunto flirt con Shaila Gatta.

Le sue dichiarazioni, nette e misurate, hanno messo ordine a indiscrezioni circolate sui social e sulle riviste specializzate.

Lo sfondo è quello di un ambiente professionale dove i legami personali nascono spesso tra colleghi. Rigo ha raccontato come certe dinamiche sul set possano trasformarsi in rapporti più stretti, ma ha anche voluto ribadire la propria volontà di tutelare la privacy personale.

Dalla sua voce emerge la volontà di separare la vita pubblica dai legami stretti, soprattutto quando le storie finiscono senza clamore mediatico.

La conferma della relazione con Elisabetta Canalis

Secondo quanto ammesso durante l’intervista, la scintilla tra Alvise Rigo e Elisabetta Canalis è nata sul set di Physical Italia: da 100 a 1, la produzione che li ha visti impegnati insieme.

Rigo ha spiegato che sin dal primo giorno c’è stata una forte sintonia professionale e personale: collaborazione nelle sfide, affiatamento nelle prove e una compatibilità che ha reso il rapporto naturale. Pur riconoscendo l’intensità del legame, l’ex rugbista è stato chiaro nel confermare che la relazione è terminata e che non intende approfondire pubblicamente i motivi della rottura.

Il contesto del set e la relazione

Sul set, dove lavoro e vita privata si intrecciano, Rigo ha descritto la relazione come qualcosa di reale ma di breve durata. Ha sottolineato il rispetto reciproco e l’apprezzamento per il carattere di Elisabetta Canalis, precisando però che, come spesso accade, la storia si è esaurita senza gesti plateali o dichiarazioni condivise. In questo passaggio emerge anche il suo desiderio di preservare dettagli sensibili per rispetto di entrambe le persone coinvolte.

La smentita del flirt con Shaila Gatta

Accanto alla conferma della storia con Canalis, Rigo ha preso le distanze dalle voci che lo avrebbero voluto legato sentimentalmente a Shaila Gatta. Dopo che alcune fotografie hanno mostrato i due in vicinanza per le strade di Milano e dopo le parole rilasciate dalla diretta interessata in televisione, l’attore ha chiarito che si tratta esclusivamente di rapporti professionali. “Shaila è una collega di lavoro, nulla di più”, ha detto, puntualizzando di partecipare spesso agli stessi eventi sponsorizzati e di non avere alcun coinvolgimento sentimentale con lei.

Le dichiarazioni a raffronto

La situazione è poi degenerata sui media quando Shaila Gatta ha parlato di una conoscenza in un programma televisivo. Rigo ha risposto con fermezza nell’intervista, negando la frequentazione e spiegando che le apparizioni condivise derivano da impegni comuni con brand e appuntamenti pubblici. Questa replica ha avuto l’obiettivo di chiudere le speculazioni e riportare l’attenzione sui fatti reali, ribadendo il concetto di rispetto reciproco tra colleghi.

Carriera, privacy e progetti futuri

Nel dialogo con il magazine, oltre agli aspetti sentimentali, Alvise Rigo ha raccontato il suo percorso di transizione dallo sport al cinema e alla televisione. Pur dichiarandosi ancora legato all’identità di sportivo per disciplina e abitudini, l’attore ha elencato i prossimi impegni sul set e la volontà di concentrarsi sul lavoro. Ha inoltre rimarcato l’importanza di non alimentare il tabloid con dettagli della sua vita privata, preferendo che le notizie personali non partano da lui.

Progetti e attitudine professionale

Tra i progetti menzionati si percepisce un cambio di passo nella carriera: ruoli cinematografici e produzioni televisive che richiedono dedizione e riservatezza. Rigo ha espresso la volontà di mantenere un profilo basso riguardo alla sfera sentimentale, sottolineando come l’attenzione mediatica non debba sostituire il rispetto per le persone coinvolte. Al termine dell’intervista ha ribadito di essere single e concentrato sul proprio percorso lavorativo, lasciando spazio al futuro professionale piuttosto che alla cronaca rosa.

In sintesi, le parole di Alvise Rigo chiudono alcuni capitoli di pettegolezzo e aprono un nuovo focus sulla sua attività artistica. Confermata la relazione con Elisabetta Canalis e negato il flirt con Shaila Gatta, l’attore punta ora a valorizzare il proprio lavoro e a proteggere la privacy personale in un contesto mediatico sempre pronto a interpretare ogni incontro come una storia.