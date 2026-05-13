La scelta di Ciro a Uomini e Donne: Elisa risponde sì

Il tronista Ciro Solimeno ha deciso di uscire dal programma con Elisa Leonardi, tra baci, rose e qualche tensione dietro le quinte

Durante la registrazione di martedì 12 maggio del programma, il percorso di uno dei protagonisti si è concluso con una scelta che ha riacceso l’attenzione del pubblico. Dopo settimane di dinamiche, dubbi e colpi di scena, Ciro Solimeno ha indicato la persona con cui voleva continuare la conoscenza lontano dalle telecamere, un momento sempre atteso nei meccanismi del dating show.

La scena in studio ha richiamato gli stilemi classici del programma: petali, sguardi intensi e immagini diffuse sui canali social ufficiali della trasmissione. Accanto all’annuncio sono apparse foto che ritraggono i due protagonisti in un abbraccio e uno scambio di baci appassionati, mentre un grande mazzo di rose rosse ha suggellato il gesto.

Questi elementi visivi hanno certificato la volontà del tronista e la risposta affermativa di colei che ha scelto di uscire con lui.

La scelta e la reazione in studio

Il momento della decisione è stato preceduto da un istante di incertezza: Ciro ha valutato le due corteggiatrici rimaste nel suo percorso prima di lanciarsi verso la vincitrice del suo affetto.

Alla fine ha scelto Elisa Leonardi, che ha risposto positivamente. In sintesi, la chiamata è stata celebrata con i classici rituali televisivi, mentre la redazione e la conduttrice hanno fatto da cornice. Le immagini pubblicate sui profili ufficiali hanno poi contribuito a diffondere rapidamente la notizia, alimentando commenti e reazioni online.

Il contesto emotivo

Nonostante l’esito felice per la nuova coppia, il percorso non è stato lineare: in studio si sono alternati momenti di delicatezza e tensione, con battute d’arresto che hanno messo alla prova il legame nascente. L’atteggiamento dei presenti ha oscillato tra applausi e commozione, mentre gli addetti ai lavori hanno gestito l’evento con la consueta professionalità. Il quadro finale è però quello di due ragazzi che scelgono di tentare la strada insieme fuori dal palcoscenico televisivo.

Il ritorno di Elisa e il suo percorso

Prima della scelta definitiva, Elisa Leonardi aveva vissuto un episodio significativo: dopo aver lasciato lo studio visibilmente scossa, decise di allontanarsi in seguito a un commento del tronista che suggeriva una distanza emotiva fra loro. In quel frangente la ragazza si era allontanata, spiegando in seguito che il suo ritorno era motivato in parte dal desiderio di salutare la conduttrice e la squadra del programma. Su invito della padrona di casa, ha accettato un chiarimento che ha permesso di proseguire il confronto sotto le telecamere.

Scelte e intenzioni

Il prosieguo del corteggiamento da parte di Elisa è stato determinante per arrivare all’esito finale: la sua decisione di restare ha dimostrato una volontà di approfondire la relazione nonostante i contrasti. In questo modo la giovane ha convinto il tronista a guardare oltre le incomprensioni iniziali, trasformando un momento di tensione in un punto di svolta che ha portato alla dichiarazione d’intenti conclusiva.

Il passato di Ciro e l’evoluzione del suo ruolo

Il cammino di Ciro Solimeno all’interno del programma non è iniziato sul trono: ha già conosciuto la trasmissione come corteggiatore e ha vissuto relazioni nate tra le telecamere. In una precedente edizione era stato scelto come partner, ma quella storia si è interrotta una volta spente le telecamere. Successivamente la produzione gli ha proposto il ruolo di tronista, che lui ha accettato, ripartendo così da una posizione diversa e con nuove responsabilità nel guidare il proprio percorso sentimentale davanti al pubblico.

Reazioni esterne e tensioni fuori dallo studio

La scelta, oltre a provocare emozioni in studio, ha generato momenti concitati anche all’esterno dei locali di registrazione. Secondo ricostruzioni e testimonianze condivise sui social, qualcuno presente nei paraggi avrebbe assistito a discussioni e urla tra persone legate a una delle corteggiatrici scartate e le supporter dell’altra. La situazione sarebbe degenerata fino all’intervento della sorezza della produzione e della squadra di sicurezza, chiamata a ristabilire la calma e a separare le parti coinvolte.

Cosa è trapelato

Testimonianze raccolte sui canali che seguono il programma hanno riportato versioni diverse dei fatti: da un lato la presenza di accesi scambi verbali, dall’altro la richiesta di chiarimenti e la volontà di spiegare le rispettive posizioni. Le dichiarazioni pubbliche successive hanno cercato di ricomporre gli avvenimenti, sottolineando come dietro alle riprese esistano spesso tensioni emotive amplificate dall’intensità del contesto.

In chiusura, la storia tra Ciro ed Elisa si aggiunge all’elenco di coppie nate sotto i riflettori quest’anno: alcune hanno resistito, altre si sono già concluse. Per il pubblico resta la speranza che questa nuova unione possa durare anche lontano dalle telecamere, mentre la produzione continuerà a seguire gli sviluppi con l’interesse che caratterizza questo tipo di format.