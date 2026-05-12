Pechino Express, tra indiscrezioni e spoiler cresce l’attenzione su chi ha vinto: una gaffe sui social di NOW alimenta i dubbi.

Nei reality registrati, l’esito finale è generalmente custodito attraverso rigorose misure anti-spoiler, che impediscono anche ai concorrenti di conoscere il verdetto prima della messa in onda. Questo sistema, adottato anche in programmi come Pechino Express, ha lo scopo di preservare la suspense fino alla trasmissione televisiva, evitando anticipazioni e mantenendo l’effetto sorpresa per il pubblico.

Quest’anno, però, il meccanismo sembra aver avuto una falla: sui social è infatti circolata un’indiscrezione su chi ha vinto.

Pechino Express: registrazioni e meccanismo anti-spoiler nel reality

Il programma è stato registrato tra settembre e novembre dello scorso anno e, come spesso accade in questo tipo di produzioni, nell’ultimo “Tappeto Rosso” della finale tutte le coppie hanno registrato una versione della loro possibile vittoria.

Si tratta di una pratica pensata per prevenire qualsiasi anticipazione dell’esito. Lo stesso metodo viene utilizzato anche in altri show internazionali come Pechino Express e RuPaul’s Drag Race, dove i finalisti vengono messi nella condizione di simulare un trionfo che potrebbe non essere autentico. A rendere il tutto ancora più riservato contribuisce un sistema contrattuale molto severo: Giulia Salemi avrebbe raccontato che i partecipanti avrebbero sottoscritto accordi con sanzioni fino a un milione di euro in caso di rivelazioni non autorizzate, rendendo così ogni informazione estremamente protetta.

Pechino Express 2026: chi ha vinto? Lo spoiler di NOW fa discutere

Nonostante l’estrema segretezza, qualche giorno fa un errore social ha acceso le speculazioni. Il social media manager della pagina Instagram @NowTv, nel presentare Jo Squillo e Michelle Masullo come ospiti a La Casa Dello Sport al Foro Italico, pare abbia scritto inizialmente “vincitrici”, per poi correggere rapidamente in “viaggiatrici”.

Sotto al post si sono moltiplicati i commenti e le interpretazioni: “Quindi hanno vinto loro, ho visto il post poi cancellato“. Altri utenti hanno scritto: “Bo raga, lavoro 10 ore al giorno, è il mio programma preferito, pagare per guardare qualcosa che mi viene rovinato così. Voglio dire, ci sono due settimane di anticipo, ma vi drogate tutti per caso?” oppure “Ma io prima ho letto vincitrici, non viaggiatrici“.

A rendere ancora più confusa la situazione è intervenuto anche Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter pare abbia anticipato l’identità della coppia data come vincitrice. Nonostante le voci e le informazioni circolate sul web, dalla produzione di Pechino Express non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale.