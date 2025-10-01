La nuova edizione di Pechino Express 2026 è pronta a partire, promettendo avventura, emozioni e colpi di scena in territori esotici e affascinanti. I riflettori sono già puntati sulle prime coppie ufficiali, pronte a mettersi alla prova in un viaggio che unisce sfide estreme, strategia e solidarietà. Tra volti noti del piccolo schermo, influencer e protagonisti della musica e dello spettacolo, il cast di quest’anno promette sorprese e momenti indimenticabili.

Pechino Express 2026, un’edizione ricca di novità tra itinerari e inviati

Quest’anno l’avventura si svolgerà lungo un itinerario inedito che partirà dall’Indonesia, attraverserà la Cina e terminerà in Giappone, offrendo scenari suggestivi e sfide sempre più complesse. A differenza delle precedenti edizioni, la storica spalla Fru cede il posto a tre nuovi inviati, ciascuno dei quali seguirà le coppie in uno dei Paesi attraversati, portando sullo schermo racconti, curiosità e momenti inediti della competizione. La conduzione rimane affidata a Costantino della Gherardesca, supportato da tre inviati che racconteranno le tappe della gara: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda.

Pechino Express 2026, quando inizia e chi ci sarà: svelate le prime coppie

La nuova edizione di Pechino Express, in onda su Sky e Now nella primavera del 2026, vedrà tra i partecipanti anche Mattia Stanga e Fiona May. Il primo si unirà a un’altra influencer, Elisa Maino, mentre la seconda farà squadra con il velocista Patrick Stevens. Queste coppie si aggiungono alle cinque già confermate, pronte a mettersi alla prova in un percorso che toccherà Indonesia, Cina e Giappone. Tra i concorrenti figurano i comici Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Jo Squillo con la figlia Michelle Masullo, le sorelle modelle Candelaria e Camila Solórzano, i rapper Dani Faiv e Tony 2Milli e Chanel Totti insieme all’amico Filippo Laurino.