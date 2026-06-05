Natalia Paragoni ha condiviso sui social una notizia che ha profondamente segnato la sua vita: la diagnosi di un linfoma di Hodgkin ricevuta durante l’ottavo mese di gravidanza. L’influencer ha raccontato il difficile percorso affrontato tra la nascita della figlia Beatrice, l’inizio della chemioterapia e il sostegno ricevuto dalle persone a lei più care dopo la scoperta del tumore.

Natalia Paragoni svela la diagnosi di tumore: “Ho il linfoma di Hodgkin”

Natalia Paragoni ha deciso di aprirsi con la propria community condividendo una delle esperienze più complesse della sua vita. Attraverso un lungo messaggio pubblicato su Instagram, l’influencer ha reso noto di essere in cura per un linfoma di Hodgkin, scoperto quando era all’ottavo mese di gravidanza della sua seconda figlia.

La diagnosi è arrivata in un momento che avrebbe dovuto essere dedicato esclusivamente all’attesa della nascita di Beatrice, trasformando però quel periodo in una fase caratterizzata da timori, interrogativi e grande incertezza. Come ha scritto lei stessa, “Tutto è iniziato il 27 aprile con una telefonata che mi ha cambiato la vita”.

Dopo il parto, Paragoni ha intrapreso il percorso terapeutico indicato dagli specialisti, iniziando la chemioterapia. Prima di parlare pubblicamente della malattia, ha scelto di prendersi del tempo per elaborare quanto accaduto e affrontare le prime settimane di cure lontano dall’attenzione dei social. Nel suo racconto emerge il contrasto tra la felicità per l’arrivo della figlia e il peso della diagnosi, una situazione che l’ha portata a vivere emozioni intense e contrastanti. “In questo mese ho provato dolore, paura e ho pianto tantissimo, quando invece avrei dovuto solo gioire”, ha confidato ai suoi follower.

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Natalia Paragoni e la paura dopo la diagnosi di tumore: “So che ce la devo fare e ce la farò”

Nel messaggio condiviso online, l’influencer ha evidenziato quanto sia stato fondamentale il supporto delle persone a lei più vicine durante l’inizio del percorso di cura. Accanto a lei c’è sempre stato il compagno Andrea Zelletta, che ha voluto manifestarle pubblicamente il proprio affetto con parole di incoraggiamento e vicinanza. Paragoni ha inoltre espresso gratitudine verso la famiglia e gli amici, sottolineando di non essersi mai sentita sola in un momento così delicato. “Ho avuto accanto tutta la mia famiglia, nessuno escluso”, ha scritto, ricordando il sostegno costante ricevuto ogni giorno. Un ruolo speciale è stato attribuito anche alle sue figlie, considerate una fonte inesauribile di energia e motivazione.

Pur consapevole delle incognite che il futuro potrebbe riservarle, l’influencer ha dichiarato di voler affrontare la malattia con determinazione e coraggio: “Non so ancora cosa mi aspetta, ma so che ce la devo fare e ce la farò”. La scelta di rendere pubblica la diagnosi nasce anche dalla volontà di condividere con sincerità una parte importante della propria esperienza personale, ricevendo in cambio numerosi messaggi di affetto e solidarietà da parte di follower, colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo.