Sanità: Penati (Ordine ingegneri Mi), 'trasformazione digitale richiede competenze’

“Il dato è sicuramente uno dei punti da attenzionare”, specie in sanità. “Si parla di Fascicolo sanitario elettronico e di tutte quelle infrastrutture che siamo riusciti a mettere in piedi grazie al Pnrr. Al sistema Paese servono competenze: l'infrastruttura è fatta, ma la gestione, l'organ...

“Il dato è sicuramente uno dei punti da attenzionare”, specie in sanità. “Si parla di Fascicolo sanitario elettronico e di tutte quelle infrastrutture che siamo riusciti a mettere in piedi grazie al Pnrr. Al sistema Paese servono competenze: l’infrastruttura è fatta, ma la gestione, l’organizzazione e la cura delle piattaforme sottostanti sono, a tutti gli effetti, un mestiere da ingegneri.

Questo è il primo evento utile anche a sensibilizzare sia i colleghi, data la presenza di parti tecniche, sia la cittadinanza”. Lo ha detto Carlotta Penati, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Milano, a Palazzo Lombardia, dove si è svolta la prima edizione del Forum dell’ingegneria per la sanità digitale.

https://www.youtube.com/watch?v=JmfffoBdxsk