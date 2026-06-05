Sanità: Re (Ordine ingegneri Mi), ‘sostegno alla trasformazione digitale’

“Integrare sistemi distribuiti è un'operazione tutt'altro che semplice. È proprio qui che il ruolo dell'ingegnere può offrire un aiuto concreto. Come Ordine degli Ingegneri siamo pronti a fare la nostra parte, muovendoci in totale sinergia con tutti gli altri Ordini territoriali italiani”. Lo...

“Integrare sistemi distribuiti è un’operazione tutt’altro che semplice. È proprio qui che il ruolo dell’ingegnere può offrire un aiuto concreto. Come Ordine degli Ingegneri siamo pronti a fare la nostra parte, muovendoci in totale sinergia con tutti gli altri Ordini territoriali italiani”. Lo ha dettoRoberto Re, consigliere dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Milano, al primo appuntamento del Forum dell’ingegneria per la sanità digitale organizzato a Palazzo Lombardia.

https://www.youtube.com/watch?v=ze8wCgyKIMo