Callum Turner, dall’amore con Dua Lipa al ruolo di James Bond

Il nome di Callum Turner è sulla bocca di tutti per essere riuscito a conquistare il cuore di Dua Lipa, una delle popstar più amate al mondo, ma da tempo si era imposto nel mondo dello spettacolo. E pensare che da ragazzino sognava di fare il calciatore. Poi è diventato un modello e a un certo pu...

Il nome di Callum Turner è sulla bocca di tutti per essere riuscito a conquistare il cuore di Dua Lipa, una delle popstar più amate al mondo, ma da tempo si era imposto nel mondo dello spettacolo. E pensare che da ragazzino sognava di fare il calciatore. Poi è diventato un modello e a un certo punto un cambio di rotta lo ha reso un attore di successo e di tale fascino da essere considerato il possibile erede di Daniel Craig per l’ambito e iconico ruolo di James Bond.

Estratti audio: VIDEO Callum Turner Talks Masters of the Air & Cinematic Crushes – W Magazine – 31 gen 2024; VIDEO @CinemaBlend – Callum Turner Shares The Sweet Moment That Made Him Fall In Love With Fiancé Dua Lipa – 18 nov 2025.

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