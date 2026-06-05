Accessibilità: Maiandi (FIABA ETS), ‘L’accessibilità riguarda ciascuno di noi’

“L’accessibilità riguarda tutti noi e non una singola categoria professionale”. Lo afferma Stefano Maiandi, presidente nazionale di FIABA ETS, intervenendo alla premiazione della XIV edizione del concorso “I Futuri Geometri Progettano l’Accessibilità”, nella Sala Trilussa di Palazzo Corrodi, sede di Cassa Geometri a Roma. Per Maiandi progettare spazi accessibili significa garantire libertà, autonomia e qualità della vita alle persone lungo tutto l’arco della loro esistenza.
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