La Germania al Forum di San Pietroburgo, la Ue preoccupata

Cooperazione internazionale, sicurezza e stabilità. Gli obiettivi del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF) indicati in un post Facebook dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia sono il manifesto di un paradosso: la Russia di Vladimir Putin che da quattro anni e mezzo...

Cooperazione internazionale, sicurezza e stabilità. Gli obiettivi del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF) indicati in un post Facebook dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia sono il manifesto di un paradosso: la Russia di Vladimir Putin che da quattro anni e mezzo tenta di annientare l’Ucraina, minacciando il resto dell’Europa, chiede ai partecipanti alla Davos russa, una sorta di contro vertice economico della sua parte di mondo, oltre cento Paesi, soprattutto da Asia, Africa e Medio Oriente, di lavorare per un ‘Dialogo pragmatico: la strada verso un futuro stabile’, come recita il tema portante dell’appuntamento.

La scelta di Kiev di colpire San Pietroburgo con i suoi droni proprio nella giornata inaugurale del Forum aggiunge un peso politico ulteriore alla partecipazione all’evento che quasi tutto l’Occidente, ad eccezione di Stati Uniti e Germania, diserta dallo scoppio della guerra.

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