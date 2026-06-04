Premio Fair Play Menarini: Buonfiglio (Coni), ‘riconosciamo etica, rispetto e legalità’

‘Siamo qui felicemente riuniti nel Salone d'Onore del Coni che rappresenta un po’ la storia e i valori dello sport italiano, per celebrare il 30esimo anniversario” del Premio Fair Play Menarini. “In questi trent’anni si è costruito un percorso di certezze e sono stati premiati tanti campi...

‘Siamo qui felicemente riuniti nel Salone d’Onore del Coni che rappresenta un po’ la storia e i valori dello sport italiano, per celebrare il 30esimo anniversario” del Premio Fair Play Menarini. “In questi trent’anni si è costruito un percorso di certezze e sono stati premiati tanti campioni. Oggi, al di là delle medaglie, premiamo l’etica, il rispetto e la legalità”.

Il Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, commenta così il trentennale del Premio che riconosce i campioni che lasciano il segno, dentro e fuori il campo da gioco.

https://www.youtube.com/watch?v=Ujlx8hkKp44