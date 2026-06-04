Lutto nel mondo dello sport: è morto Michele Quartaroli in un drammatico inc...

Lutto nel mondo dello sport: è morto Michele Quartaroli in un drammatico inc...

Quartaroli era un ex promessa del ciclismo e stimato imprenditore del settore zootecnico.

Il mondo dello sport e imprenditoriale lucchese piange la scomparsa a 60 anni di Michele Quartaroli, ex ciclista e stimato imprenditore del settore zootecnico. L’uomo è morto in un terribile incidente stradale sull’A11.

Sport in lutto, grave schianto sull’A11: è morto Michele Quartaroli

Nella mattinata di oggi, giovedì 4 giugno 2026, si è verificato un terribile incidente stradale sull’A11 Firenze-Mare, nel tratto tra i caselli di Capannori e Lucca Est.

Un furgone, guidato dall’ex promessa del ciclismo Michele Quartaroli, si è scontrato, per cause ancora in fase di accertamento con un altro mezzo. Nonostante l’intervento dei soccorsi, per Quartaroli non c’è stato nulla da fare, le ferite da lui riportate erano troppo gravi

Morto Michele Quartaroli: chi era

Michele Quartaroli è morto all’età di 60 anni questa mattina in un terribile incidente stradale sull’A11 Firenze-Mare.

Il furgone che guidava per motivi di lavoro si è infatti scontrato violentemente con un altro mezzo non lasciandoli scampo. Fu una delle grandi promesse del ciclismo locale, fortissimo in salita. In un incidente si procurò un trauma al ginocchio dal quale non riuscì a recuperare, interrompendo così il sogno di gareggiare con i professionisti.

Abbandonate le due ruote era diventato imprenditore nel ramo zootecnico.