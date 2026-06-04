Un incidente tecnico ha coinvolto un aereo Lufthansa all’aeroporto di Francoforte, dove un Boeing 787-9 Dreamliner è rimasto danneggiato mentre era fermo al gate. Il crollo improvviso del carrello anteriore ha provocato l’inclinazione del velivolo e l’interruzione delle operazioni di volo, avviando immediatamente verifiche e accertamenti sulle cause dell’episodio.

Incidente per Boeing 787 Dreamliner di Lufthansa: indagini e caratteristiche del velivolo

A seguito dell’accaduto, Lufthansa ha attivato un’unità di crisi e ha annunciato un’indagine interna per chiarire le cause del cedimento, ancora non determinate. Gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi, tra cui un possibile difetto tecnico o un malfunzionamento del sistema del carrello di atterraggio, senza escludere altre cause. Il volo LH450 per Los Angeles è stato cancellato e il velivolo ha riportato danni visibili e significativi alla fusoliera anteriore.

L’aereo coinvolto è un Boeing 787-9 Dreamliner identificato con la sigla D-ABPQ, consegnato alla compagnia all’inizio del 2026 e costruito nel 2025. Il modello, chiamato “Herne”, può trasportare fino a circa 440 passeggeri e ha un’autonomia di circa 15.000 chilometri. Il sistema di carrello, prodotto da Safran Landing Systems, comprende due unità principali e un carrello anteriore a due ruote.

Boeing 787 Dreamliner di Lufthansa crolla a terra: il cedimento del carrello, ci sono feriti

All’aeroporto di Francoforte si è verificato un incidente che ha coinvolto un Boeing 787-9 Dreamliner di Lufthansa mentre l’aereo era fermo alla piazzola d’imbarco, in preparazione del volo LH450 diretto a Los Angeles. Intorno alle 12:45, il carrello anteriore del velivolo avrebbe ceduto improvvisamente, provocando l’abbassamento del muso fino al contatto con il suolo e l’inclinazione dell’aereo sul piazzale. Le immagini circolate online mostrano chiaramente la parte frontale del Boeing appoggiata sull’asfalto e una scena di forte impatto visivo, con il velivolo inclinato vicino al terminal.

Secondo quanto confermato dal gestore aeroportuale Fraport, si è trattato di un guasto a un aeromobile della compagnia tedesca. Al momento dell’evento non erano ancora saliti a bordo i passeggeri, mentre si trovavano sull’aereo membri dell’equipaggio e personale di terra. Alcuni dipendenti hanno riportato ferite e sono stati assistiti dai soccorsi. In una delle riprese diffuse si nota anche un operatore aeroportuale a breve distanza dal punto dell’impatto, che riesce a evitare di essere coinvolto. L’area è stata successivamente isolata per consentire gli interventi tecnici e le operazioni di messa in sicurezza.