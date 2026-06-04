Fiori sulla tomba di Alexei Navalny per il cinquantesimo compleanno

Mosca, 4 giu. (askanews) – Un omaggio commosso a Mosca con tanti fiori sulla tomba del leader dell’opposizione russa Alexei Navalny nel giorno in cui avrebbe compiuto 50 anni. Noto come uno dei più acerrimi oppositori del presidente russo Vladimir Putin, Navalny è morto in una colonia penale artica nel febbraio 2024. Tra le persone che hanno reso omaggio anche la madre di Navalny Lyudmila Navalnaya.Nel febbraio di quest’anno i governi di Regno Unito, Svezia, Francia, Germania e Paesi Bassi hanno pubblicato una dichiarazione congiunta affermando di essere arrivati alla conclusione che Alexei Navalny era stato avvelenato con una sostanza letale, l’epibatidina.

Navalny era già stato avvelenato nel 2020 e si era salvato grazie alle cure ricevute in Germania, dove era stato ricoverato.