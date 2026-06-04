Giustizia, Nordio: su Minetti attacco con fake news contro Quirinale

Roma, 4 giu. (askanews) – “Ringrazio il presidente della Repubblica per le parole di fiducia nei nostri confronti, un ringraziamento particolarmente sentito perché quell’attacco, rivolto attraverso fake news della stampa, non era tanto rivolto al ministro della Giustizia quanto al presidente della Repubblica e l’ho trovato a dir poco improprio”. Lo ha detto il ministro della giustizia Carlo Nordio, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Chigi, rispondendo ad un interrogativo posto dai cronisti riguardo il caso di Nicole Minetti.

Il guardasigilli ha anche ringraziato la magistratura di Milano che “si è attivata subito muovendosi attraverso tutti i canali possibili per chiarire alcuni aspetti peraltro marginali”. Ed – ha aggiunto – “ho apprezzato la durezza con la quale il comunicato della procura generale ha smentito le insinuazioni fatte dalla stampa”. E’ stato compiuto un “attacco” fatto di “fake news”, e quindi “assolutamente improprio” al Quirinale sulla vicenda di Nicole Minetti ha aggiunto Carlo Nordio, nel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.

“Ringrazio la magistratura di Milano per tutti gli accertamenti fatti”, ha detto ancora.