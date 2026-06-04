FnV, Vannacci: Pozzolo resta nel partito, non lascio nessuno indietro

Roma, 4 giu. (askanews) – “Se Pozzolo ha sbagliato, come sembra che effettivamente abbia sbagliato perché aveva un tasso alcolemico maggiore rispetto a quello consentito, sarà sanzionato da quello che è previsto dalla normativa vigente e quindi la legge è uguale per tutti, anche per Pozzolo. Ma io non lascio nessuno indietro, non abbandono nessuno, nessuno rimane indietro di quelli che sono stati con me in mille campi di battaglia e non rimane indietro nel mio partito politico, a meno che non ci sia dolo, colpa grave o menefreghismo”.

Lo ha detto il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci in conferenza stampa al Salone delle Fontane all’Eur.