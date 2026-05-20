Un incidente aereo avvenuto in fase di decollo ha attirato l’attenzione delle autorità investigative per la sua dinamica improvvisa e le possibili criticità strutturali emerse durante il volo. Le analisi in corso si basano anche su un video diffuso dagli inquirenti, utile per ricostruire i momenti immediatamente precedenti alla perdita di controllo del velivolo in Kentucky.

Incidente aereo cargo: ricostruzione dell’evento e dinamica del disastro

In seguito a incidenti che hanno colpito il settore cargo, l’attenzione degli inquirenti si è spostata con forza sulla capacità dei sistemi di prevenzione e sui controlli effettuati prima dei voli. Gli specialisti stanno esaminando in modo minuzioso ogni elemento disponibile, inclusi filmati e reperti tecnici, per individuare anomalie che possono svilupparsi in pochissimi istanti e che spesso richiedono nuove interpretazioni operative.

Un ruolo centrale nell’inchiesta è ricoperto dal National Transportation Safety Board, che ha diffuso materiali video relativi al grave incidente del volo cargo UPS. Come riportato nelle analisi ufficiali, “Il NTSB ha pubblicato un video di sorveglianza che documenta il momento esatto in cui uno dei motori dell’aereo UPS si separa dall’ala pochi istanti dopo il decollo“.

Le immagini mostrano chiaramente il distacco del motore nella fase iniziale della salita, durante il decollo del velivolo.

Incidente aereo cargo in Kentucky: il video chiarisce il distacco del motore, 14 i morti

L’evento riguarda il UPS Airlines Flight 2976, partito dall’Louisville Muhammad Ali International Airport nel 2025. Secondo le ricostruzioni: “Appena dopo il decollo, il motore sinistro e il relativo pilone strutturale si sono staccati dal velivolo, facendogli perdere subito il controllo“. La separazione improvvisa dell’elemento propulsivo ha reso impossibile qualsiasi manovra correttiva, trasformando una fase ordinaria del volo in una situazione irreversibile.

Il cedimento strutturale ha avuto conseguenze catastrofiche, con la caduta dell’aeromobile e la perdita di 14 vite umane il 4 novembre 2025. L’evento ha immediatamente attivato un’indagine federale approfondita, ancora in corso, finalizzata a chiarire le cause del distacco. Gli investigatori stanno concentrando l’attenzione sul sistema di ancoraggio del pilone motore, ritenuto un componente essenziale per la stabilità strutturale del velivolo.

Le autorità stanno analizzando i resti dell’aereo e i dati tecnici raccolti per ricostruire con precisione la sequenza dei guasti e valutare eventuali responsabilità. L’episodio è diventato un caso di studio per l’intero settore dell’aviazione cargo, evidenziando quanto la verifica dei componenti critici resti fondamentale per prevenire scenari analoghi in futuro.