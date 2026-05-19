Sono stati recuperati due dei quattro corpi rimasti intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità alle Maldive. Domani dovrebbero essere recuperati gli altri due.

Italiani morti alle Maldive: recuperati i corpi di due sub

Nella giornata di ieri, lunedì 18 maggio, erano stati individuati i quattro corpi dei sub morti durante un’immersione alle Maldive.

Tutti sono stati localizzati nella terza camera della grotta, la cosiddetta “Grotta degli Squali.” Quando sono stati visti, i corpi erano uno vicino all’altro. Poco fa, come riportano i media locali, i tre sub esperti finlandesi sono riusciti a riportare in superficie due corpi e, da quanto si apprende da fonti online, sarebbero quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri.

Italiani morti alle Maldive: domani previsto il recupero degli altri due corpi

Dalle fonti online sarebbero i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri quelli recuperati oggi dai tre sub esperti finlandesi. Domani, mercoledì 20 maggio, se le condizioni meteo lo permetteranno, verranno recuperati anche quelli di Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino.

Col recupero delle salme si dovrebbe arrivare a capire che cosa sia successo, cosa abbia provocato questa terribile tragedia. Durante l’immersione infatti i sub avevano con sé un computer subacqueo che registra profondità, tempi e il calcolo in tempo reale delle tappe di decompressione.