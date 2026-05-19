Cannes, serata di stelle: Sharon Stone regina del red carpet

Cannes (Francia), 19 mag. (askanews) – Serata di star e mondanità sul red carpet di Cannes: a sfilare Lea Seydoux, tra le protagoniste di questa edizione, già vista in “Gentle Monster” di Marie Kreutzer, e ora nel film “L’inconnue” di Arthur Harari, elegantissima con un completo nero maschile con cravatta.Riflettori puntati anche sulla divina Sharon Stone, che si è presentata in passerella con un abito scintillante con cappa abbinata, glicini ricamati, guanti neri trasparenti con sopra anelli, come fosse uscita da un quadro.

L’occasione è stata la presentazione di “Fjord” del regista rumeno Cristian Mungiu, in Selezione ufficiale.Tra le altre star sul tappeto rosso, Charlotte Gainsbourg, Louise Bourgoin, Demi Moore, Julie Gayet ed Heidi Klum.