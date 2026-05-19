Carlo e Camilla al Chelsea Flower Show tra David Beckham e Judi Dench

Carlo e Camilla al Chelsea Flower Show tra David Beckham e Judi Dench

Londra, 19 mag. (askanews) – Re Carlo e la regina Camilla hanno partecipato al Chelsea Flower Show, evento organizzato ogni anno dalla Royal Horticultural Society a Londra.Hanno passeggiato nei giardini e nella grande serra, pensati per ispirare le giovani generazioni, essere un’oasi di pace e tranquillità dove ripararsi dal caos quotidiano e hanno fatto incontri speciali: il calciatore David Beckham e l’attrice britannica Judi Dench, anche loro in visita.

Il Chelsea Flower Show è il più grande salone floreale del Regno-Unito e tra le più importanti esposizioni floreali e paesaggistiche al mondo. Quest’anno si attendono circa 150.000 visitatori nei cinque giorni d’apertura: si assegnano anche premi molto ambiti tra i giardini in gara.