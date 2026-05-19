La morte di una giovane soldatessa durante un’esibizione equestre al Royal Windsor Horse Show ha scosso profondamente il Regno Unito: immediato il cordoglio di Re Carlo.

La carriera militare e i messaggi di cordoglio per la soldatessa Ciara Sullivan

Conosciuta anche come “Sully”, Ciara Sullivan si era arruolata nell’esercito a 18 anni, completando la formazione al Pirbright Army Training Centre e entrando nel 2021 nel King’s Troop Royal Horse Artillery.

Nel corso della sua carriera aveva preso parte a eventi di grande rilievo per la monarchia britannica, tra cui il funerale della Regina Elisabetta II nel 2022 e l’incoronazione di Re Carlo III nel 2023, distinguendosi come cavallerizza e istruttrice di equitazione avanzata.

Numerosi i tributi dopo la sua scomparsa. Il suo comandante l’ha ricordata come “una soldatessa di straordinaria professionalità e una fantina di grande talento”, aggiungendo che “era una luce brillante in qualsiasi stanza entrasse” e che affrontava il servizio con “un’energia contagiosa”.

Anche il padre Pat ha voluto ricordarla sui social con poche parole: “L’onore. Il servizio. Non saranno mai dimenticati”. L’amica Eleanor Lucas Bell ha invece sottolineato la sua eccezionale abilità e dedizione, definendola “una delle migliori del nostro sport” e ricordando “l’incredibile talento, la maestria equestre e la dedizione” che la caratterizzavano.

Caduta da cavallo fatale, soldatessa morta a 24 anni: il cordoglio di Re Carlo III

Ciara Sullivan, 24 anni, militare della Royal Horse Artillery, ha perso la vita in seguito a una caduta da cavallo avvenuta durante una dimostrazione al Royal Windsor Horse Show, nel Berkshire. L’episodio si è verificato intorno alle 19 di venerdì 15 maggio 2026, mentre la giovane stava uscendo dall’arena dopo la sua esibizione. Le ferite riportate si sono rivelate subito gravissime e, nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, la morte è stata constatata sul posto. La polizia della Thames Valley pare abbia confermato che “non sono state riscontrate circostanze sospette” legate all’accaduto.

La tragedia ha coinvolto anche la famiglia reale presente all’evento. Buckingham Palace ha riferito che il sovrano non era stato informato subito della gravità della situazione. Un portavoce ha dichiarato: “Il Re è rimasto profondamente scioccato e rattristato nell’apprendere la morte della giovane militare e si metterà in contatto con la famiglia per porgere le sue personali condoglianze”. Nello stesso comunicato si aggiunge che “I pensieri e le più sentite condoglianze di tutta la Famiglia Reale sono rivolti ai cari e ai colleghi militari della vittima in questo momento di dolore”.