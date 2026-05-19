Come si dividono le richieste su uranio e cessate il fuoco tra Usa e Iran

Come si dividono le richieste su uranio e cessate il fuoco tra Usa e Iran

La trattativa resta sospesa tra richieste di rimozione dell'uranio e la priorità iraniana per il cessate il fuoco; Brics, Emirati e Israele giocano un ruolo decisivo

La diplomazia sullo scacchiere mediorientale resta appesa a richieste e controproposte attorno al programma nucleare iraniano. Dopo la sospensione di un attacco deciso da Washington, la portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly, ha ribadito che l’Iran deve rinunciare alle sue ambizioni in campo nucleare: in particolare, secondo l’amministrazione Usa, l’uranio arricchito non può essere conservato nel Paese.

Il quadro negoziale è complesso e crispato: da una parte gli Stati Uniti richiedono la rimozione o l’eliminazione delle scorte di uranio ad alto arricchimento; dall’altra Teheran offre contropartite che includono sospensioni temporanee del programma e soluzioni tecniche come la diluzione o lo spostamento di parte del materiale in paesi terzi. Nel mezzo restano le pressioni regionali, la retorica pubblica dei leader e il timore che la tregua in corso sia fragile.

I nodi principali delle trattative

Al centro delle divergenze c’è il tema dei 440 kg di uranio arricchito al 60% che, secondo varie ricostruzioni, rimangono uno degli ostacoli maggiori. Gli Stati Uniti e Israele insistono perché quelle scorte siano spedite fuori dall’Iran o eliminate; Teheran, invece, propone soluzioni miste: una parte potrebbe essere diluita per renderla inutilizzabile a fini bellici e un’altra trasferita temporaneamente altrove.

Questo punto tecnico è però anche un simbolo politico: la gestione di quelle riserve definisce la credibilità reciproca e la possibilità stessa di un accordo più ampio.

Perché l’uranio è così rilevante

Il valore strategico dell’uranio arricchito deriva dalla sua potenziale conversione in materiali utilizzabili per armi o per usi civili ad alto livello. La proposta americana di una moratoria lunga e la richiesta di consegna totale delle scorte si scontrano con la posizione iraniana, che chiede prima garanzie sul cessate il fuoco e sulla normalizzazione dei traffici marittimi nello Stretto di Hormuz. In pratica, Teheran vuole che la sicurezza sul campo preceda le concessioni sul profilo nucleare.

Equilibri regionali e dinamiche internazionali

Il dialogo non è solo bipolare: l’Iran ha cercato il sostegno dei Brics e in particolare della Cina e della Russia come contropeso alle pressioni occidentali. Il confronto con gli Emirati si è intensificato per via degli attacchi iraniani alle infrastrutture energetiche emiratine, eventi che complicano ulteriormente il negoziato. Nel frattempo non mancano interventi diplomatici riservati, con segnalazioni di incontri tra leader regionali che accrescono la tensione politica.

Alleanze e mosse strategiche

La cooperazione tra Stati Uniti e Israele emerge come fattore che condiziona le richieste: la pressione sulla consegna delle scorte iraniane riflette anche l’agenda di Tel Aviv. D’altro canto l’apertura di Teheran verso Pechino e Mosca indica la volontà di diversificare i supporti internazionali. Questo gioco di alleanze determina il grado di autonomia negoziale di ciascuna parte e la possibilità di mediazioni esterne.

Impatto interno e scenari possibili

La guerra e le sanzioni hanno gravato sull’economia iraniana producendo tensioni interne che si sommano alla pressione esterna. Le autorità nazionali, dalla Guida suprema alle istituzioni, utilizzano retoriche di mobilitazione per mantenere coesione, mentre una fetta della popolazione esprime malcontento per la situazione economica. Questa dinamica interna influenza le scelte negoziali di Teheran: cedere troppo potrebbe alimentare tensioni politiche, mentre resistere rischia di prolungare il conflitto.

Le opzioni sul tavolo per Washington appaiono due: intensificare la pressione militare ed economica oppure accettare un compromesso che limiti il programma nucleare iraniano senza ottenere tutte le garanzie richieste. Il rischio è che la tregua resti fragile, definita da alcuni osservatori come «in terapia intensiva», e che la ripresa delle ostilità riporti la regione in uno scenario ancora più pericoloso.

In conclusione, l’esito dipenderà dalla capacità delle parti di trasformare questioni tecniche come l’uso e la gestione dell’uranio arricchito in soluzioni politiche credibili, incoraggiate da mediatori internazionali pronti a offrire garanzie concrete. Fino ad allora, la trattativa rimarrà il terreno principale su cui si misureranno potere, fiducia e stabilità regionale.