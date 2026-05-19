Centrodestra sotto pressione per le nomine di Rai e Authority: i nomi in campo

Un intreccio di richieste interne, proteste parlamentari e nomi alternativi tiene bloccata la macchina delle nomine su Rai, Consob e altre authority; la convocazione della Vigilanza del 27 maggio riaccende la partita.

L’orizzonte delle nomine pubbliche in Italia è tornato al centro dell’attenzione politica, con il centrodestra che prova a rimettere in moto pratiche ferme da mesi. Al centro del confronto restano la presidenza della Rai e i posti chiave nelle Authority, questioni su cui si accumulano veti incrociati e richieste di equilibrio tra i partner di maggioranza.

Dietro le schermaglie ufficiali si muovono relazioni personali e influenze di partito, mentre le opposizioni osservano attente la possibilità che la composizione degli organi di controllo condizionerà l’informazione e la governance pubblica.

La mobilitazione parlamentare di Roberto Giachetti ha portato la questione sotto i riflettori: il suo sciopero della fame e la decisione di incatenarsi in aula hanno costretto la maggioranza a riesaminare la linea sul numero legale in commissione.

Dopo dodici giorni di protesta, la disponibilità a garantire la presenza per la convocazione della Commissione di Vigilanza Rai ha sbloccato una convocazione fissata per il 27 maggio, segnando un momento di svolta formale ma non ancora una soluzione politica definitiva.

Tensioni interne e candidature in campo

Nel cuore dello scontro politico c’è l’insistenza di Forza Italia su candidature precise, a partire dalla proposta di Simona Agnes per la presidenza della Rai.

Secondo ambienti parlamentari vicini alla famiglia Berlusconi, dietro al pressing ci sarebbe anche un’azione di coordinamento attribuita alla primogenita Marina. Il sostegno di leader come Antonio Tajani e i contatti con figure istituzionali come Gianni Letta complicano ulteriormente la partita: la ricerca di un nome che trovi convergenze nella maggioranza e nelle opposizioni è resa difficile dal fatto che la ratifica in Vigilanza richiede un consenso qualificato e quindi ampia coalizione.

La possibile via di mediazione

Per uscire dall’impasse si valutano soluzioni di compromesso: tra le ipotesi circolano spostamenti di ruoli e promozioni interne che possano «compensare» i candidati non scelti. Forza Italia, secondo alcune ricostruzioni, avrebbe tentato di ricollocare Simona Agnes in ruoli diversi all’interno della governance della tv pubblica, suggerendo persino la sua inclusione nella rosa per la direzione generale. Tuttavia ogni mosse è letta anche dagli altri partiti come un segnale di forza o resa, rendendo fragile qualsiasi accordo senza una trattativa multilivello.

La partita sulla Consob e gli altri enti

Accanto alla Rai, la corsa per la Consob è un altro banco di prova. La rinuncia del leghista Federico Freni ha aperto una spaccatura tra Lega e Forza Italia, con accuse reciproche e la richiesta di compensazioni su altre poltrone. Tra le soluzioni tecniche citate come meno divisive figura il nome del professore Donato Masciandaro, docente alla Bocconi e consigliere del ministro Giorgetti, considerato un profilo capace di mettere d’accordo le anime diverse della maggioranza. Ma anche qui la partita non è chiusa: il tema rimane il mix tra merito tecnico e interessi politici.

Autorità in fibrillazione

Il ventaglio di caselle da riempire è ampio: oltre alla Consob restano vuote posizioni in altre authority, compresa l’Agcm dopo la scadenza dell’incarico di Roberto Rustichelli. Il dibattito su possibili candidati come Maurizio Casasco ha provocato smentite e rigetti pubblici da parte dei partiti, che a loro volta cercano nomi di garanzia come Guido Stazi o Carlo Deodato. Lo studio dell’ufficio della Camera che segnala oltre 100 posti vacanti fino a settembre mette in luce l’urgenza della calendarizzazione e il valore strategico di queste designazioni in vista della lunga campagna elettorale.

Implicazioni istituzionali e scenari futuri

La convocazione della Commissione di Vigilanza Rai per il 27 maggio rappresenta un appuntamento cruciale ma non risolutivo: per eleggere il presidente della Rai serve un accordo che comporti l’adesione di una larga maggioranza, il che impone negoziati complicati con le opposizioni. Le ipotesi alternative circolate, come il nome di Luisa Todini per la presidenza o spostamenti alla direzione del Tg1 con figure come Davide Desario o Gian Marco Chiocci, testimoniano la creatività negoziale ma anche la fragilità delle intese.

Un terreno di scontro strategico

In cima alle preoccupazioni c’è la consapevolezza, condivisa anche a livello governativo, che ogni operazione sulle nomine ha un impatto sulla percezione pubblica delle istituzioni e sulla tenuta dell’alleanza di governo. Per questo motivo, tra i vertici si registra una prudenza marcata: evitare passi falsi significa mettere in conto scambi e rinunce, con l’obiettivo di raggiungere un equilibrio che non rompa il fragile mosaico politico. La posta in gioco non è solo personale, ma riguarda il controllo di spazi decisivi per l’informazione e la regolazione del paese.