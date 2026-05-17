Congresso in Calabria e dibattito aperto: quale futuro per Forza Italia

Il 17 maggio 2026 il Palasport di Lamezia Terme è stato teatro di un appuntamento che molti hanno letto come un test per il futuro di forza italia. La giornata, affollata da militanti e quadri regionali, ha messo al centro la tensione necessaria tra coesione e dibattito aperto: da una parte la chiamata alla partecipazione diretta, dall’altra la scelta di alcuni leader di non candidarsi e di concentrarsi sui rispettivi incarichi.

In questo contesto il segretario nazionale ha ribadito che il partito non deve chiudersi, mentre diversi dirigenti hanno sottolineato la necessità di valorizzare un’anima liberale e riformista che possa attrarre nuovi elettori.

La scena calabrese è servita anche per ribadire simboli e nomi che legano il presente alla tradizione del partito: figure come Antonio Tajani, Roberto Occhiuto e Francesco Cannizzaro hanno incarnato il desiderio di mostrare una comunità unita ma pronta al confronto.

Il tono dell’evento è stato improntato alla ricerca di equilibrio: messaggi pubblici di sostegno reciproco si sono alternati a richiami alla modernizzazione del progetto politico, con particolare attenzione ai giovani e ai temi civili, per evitare l’immagine di una coalizione invecchiata e poco appetibile.

Il congresso in Calabria come banco di prova

La scelta di tenere il primo congresso regionale a Lamezia non è stata neutra: il palazzetto ha ospitato oltre duemila partecipanti, convenuti per confermare la leadership locale e per ascoltare i messaggi del livello nazionale.

Francesco Cannizzaro è stato rieletto segretario regionale con una mozione unitaria, consolidando il suo ruolo come candidato sindaco del centrodestra a Reggio Calabria. L’evento è stato dipinto dagli organizzatori come una festa di partito ma anche come una prova generale in vista del congresso nazionale previsto per il 2027, dove molti ipotizzano un confronto aperto sulle linee programmatiche e sul comando.

Presenze e simboli

Tra gli ospiti erano presenti nomi di spicco come la capogruppo al Senato Stefania Craxi e il ministro Paolo Zangrillo, a sottolineare l’importanza dell’appuntamento. Non sono mancati i riferimenti alle esperienze locali e ai leader che hanno costruito consenso, con ricordi dedicati a figure come Jole Santelli e menzioni al lavoro del precedente coordinatore regionale, Peppe Mangialavori. Questi omaggi hanno voluto ribadire l’idea di continuità territoriale e di un laboratorio politico calabrese utile anche al livello nazionale, soprattutto nella prospettiva di recuperare terreno elettorale.

Il nodo della leadership nazionale

Al centro del dibattito è tornata la questione di chi guiderà Forza Italia nel prossimo ciclo politico. Il segretario ha mandato un messaggio chiaro: chi vuole candidarsi lo faccia, senza silenzi o imposizioni, perché il partito non deve trasformarsi in una struttura chiusa. Allo stesso tempo la risposta di alcuni dirigenti è stata di cautela: Roberto Occhiuto ha ribadito la scelta di non cercare incarichi nazionali immediati, motivando il suo impegno a completare il lavoro alla guida della Regione Calabria. Questa doppia dinamica — apertura alle candidature e rinunce per responsabilità istituzionali — ha tracciato i contorni della competizione possibile verso il 2027.

Le ragioni delle scelte

Occhiuto ha spiegato che la sua priorità resta l’amministrazione regionale e che, pur volendo esercitare una funzione di stimolo nel partito e nel centrodestra, non intende lasciare l’incarico in Calabria. Altri leader hanno invece sottolineato la necessità di rinnovare il linguaggio e le proposte, invocando un maggiore riformismo e contenuti liberali per attirare i giovani e rispondere alle sfide sui diritti civili. Questo confronto di prospettive è stato accolto dalla segreteria nazionale come un elemento positivo, utile a definire una linea condivisa senza rinunciare al pluralismo interno.

Prospettive e messaggi di unità

Il filo conduttore che ha attraversato gli interventi è stato il richiamo all’unità: al netto delle differenze, la scena ha voluto trasmettere stabilità e capacità di squadra. I messaggi reciproci fra i protagonisti, gli abbracci pubblici e le dichiarazioni di sostegno hanno contribuito a offrire un’immagine di armonia, almeno per il momento. Tuttavia il congresso ha anche chiarito che il confronto ci sarà e che sarà segnato dalla ricerca di un equilibrio tra la memoria berlusconiana del partito e la necessità di aggiornare contenuti e metodologia politica per il nuovo decennio.

Conclusione

In sintesi, l’appuntamento calabrese del 17 maggio 2026 ha funzionato come finestra sul futuro di Forza Italia: da un lato l’invito alla partecipazione aperta e senza veti, dall’altro la volontà di alcuni leader di consolidare incarichi già avviati. Il risultato è un quadro in cui dibattito e unità convivono, con lo sguardo rivolto al congresso nazionale del 2027 e alla sfida di rendere il partito più attrattivo per nuove generazioni di elettori.