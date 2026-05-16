Andy Burnham potrà correre per il seggio di Makerfield: cosa cambia per il Labour

Il National Executive Committee del Partito Laburista ha annunciato il 15 maggio 2026 il via libera alla partecipazione di Andy Burnham al processo di selezione per la candidatura nel collegio di Makerfield, nell’area della Grande Manchester. La decisione anticipa i tempi rispetto alle procedure ordinarie e arriva dopo che un deputato ha rassegnato le dimissioni dal seggio, permettendo così l’apertura di una elezione suppletiva che potrebbe riportare Burnham in Parlamento.

L’esito di questa scelta non è soltanto formale: se Burnham riuscirà a vincere la competizione nel collegio ed entrare alla Camera dei Comuni, avrà la possibilità concreta di avviare una sfida interna alla leadership dell’attuale primo ministro e leader laburista Keir Starmer. Pur non avendo ancora dichiarato esplicitamente l’intenzione di correre per la guida del partito, Burnham è considerato dalla stampa e da molti parlamentari come il punto di riferimento della cosiddetta soft left del Labour.

Il meccanismo della candidatura e il contesto procedurale

La scelta del NEC di autorizzare Burnham significa che il popolare sindaco di Greater Manchester potrà partecipare alla selezione dei candidati per la elezione suppletiva di Makerfield. Un membro del Parlamento aveva lasciato il seggio appositamente per agevolare questa candidatura, una mossa che ribalta la situazione dopo che, all’inizio dell’anno, lo stesso NEC aveva impedito a Burnham di correre per un altro seggio in provincia, suscitando proteste tra le correnti di sinistra del partito.

Precedenti e controversie

Il blocco subito in precedenza da Burnham era stato interpretato da molti come un tentativo della dirigenza di limitare la concorrenza interna: quella decisione aveva innescato accuse di centralismo e accuse contro chi gestisce le candidature. Con il via libera del 15 maggio 2026, tuttavia, quel precedente non potrà essere ripetuto nella stessa forma, anche se la nomina definitiva del candidato passa ancora per le regole locali e nazionali del partito.

Impatto politico ed economico

La prospettiva di una candidatura di Burnham ha aggravato una fase già tesa per il Labour: la formazione ha subito perdite significative nelle elezioni locali recenti, e le turbolenze interne hanno suscitato preoccupazione tra investitori e osservatori economici. I mercati hanno reagito con nervosismo, con un aumento dei costi di finanziamento del Regno Unito che è stato segnalato come il maggiore in oltre un anno, un segnale che un conflitto interno può avere effetti concreti oltre l’ambito strettamente politico.

Le reazioni dentro il partito

Decine di deputati hanno chiesto a Starmer di indicare un calendario per eventuali passaggi di consegna, e numerosi commentatori vedono in Burnham un’alternativa gradita alle ali più moderate del partito. Allo stesso tempo, alcuni dirigenti rimangono cauti: la corsa verso Westminster e un’eventuale sfida per la leadership richiederanno coesione, risorse e una strategia elettorale che tenga conto della concorrenza esterna.

Il campo elettorale e gli avversari

La suppletiva a Makerfield promette di essere combattuta. Oltre alla tradizionale competizione tra partiti principali, il successo di formazioni populiste di destra come Reform UK e figure pubbliche come Nigel Farage rappresenta un elemento di incertezza. Analisti e giornali sottolineano che il voto potrebbe essere più ravvicinato del previsto, rendendo ogni decisione organizzativa e comunicativa del Labour cruciale per il risultato.

Cosa osservare nelle settimane successive

I passaggi da monitorare ora sono chiari: la conferma ufficiale del candidato, la campagna elettorale nel collegio di Makerfield, e l’eventuale annuncio formale di Burnham su intenzioni e ambizioni. Se la vittoria dovesse concretizzarsi, il quadro interno del Partito Laburista cambierebbe rapidamente, aprendo scenari che vanno dalla negoziazione di ruoli interni fino a una possibile revisione della leadership nazionale. In ogni caso, la decisione del 15 maggio 2026 segna un punto di svolta nella fase politica britannica, con implicazioni che travalicano i confini locali.