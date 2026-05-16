Reform UK e Tommy Robinson: i numeri che spiegano una frattura nell'elettorato

Il panorama politico britannico si trova a confrontarsi con una tensione inedita: da una parte la popolarità crescente del partito Reform UK, dall’altra la figura polarizzante di Tommy Robinson (nome reale Stephen Yaxley-Lennon). Un sondaggio pubblicato May 16, 2026 offre un quadro dettagliato delle opinioni degli elettori e delle possibili conseguenze per la politica nazionale.

La ricerca, condotta da Public First e riportata da POLITICO, ha intervistato 2.031 adulti nel Regno Unito dal May 8 al May 11. I risultati mostrano come la percezione di Robinson vari molto a seconda dell’elettorato: se a livello nazionale prevalgono le opinioni negative, tra i sostenitori di Reform UK emerge una divisione che potrebbe influenzare le dinamiche interne del partito.

I numeri del sondaggio e cosa significano

Secondo il sondaggio, il 36% degli elettori che attualmente dichiarano voto per Reform UK esprimono una visione «molto» o «abbastanza» positiva di Tommy Robinson, mentre il 31% tra gli stessi elettori ha un’opinione negativa. A livello nazionale, il 47% degli adulti vede Robinson in modo negativo e solo il 17% in modo positivo.

Questi dati mettono in luce un fenomeno di convergenza parziale: soggetti dall’estremo della destra trovano una casa politica più ampia, ma la base elettorale del partito si è contemporaneamente allargata e moderata rispetto al passato.

La coesione della base e i rischi per il partito

Il capo sondaggista Seb Wride osserva che figure come Robinson erano storicamente ai margini, ma che ora alcuni dei loro sostenitori si sono aggregati attorno a un partito con potenziale reale di successo politico. Questa dinamica crea una coalizione elettorale con elementi molto diversi: da una parte elettori attratti dal malcontento verso i grandi partiti, dall’altra attivisti più estremi. L’effetto pratico è che Reform UK deve costruire un profilo in grado di tenere insieme sensibilità opposte senza perdere consenso.

La manifestazione a Londra e il dispositivo di sicurezza

La figura di Robinson è al centro di una manifestazione chiamata «Unite the Kingdom», che attira migliaia di partecipanti e si svolge contemporaneamente a una grande protesta pro-Palestina. Per gestire la giornata, le autorità hanno previsto un imponente spiegamento di forze: circa 4.000 agenti, elicotteri, droni, veicoli blindati e, per la prima volta in alcune aree, tecnologia di riconoscimento facciale. Il piano di sicurezza sottolinea la preoccupazione per possibili scontri e per la necessità di contenere discorsi d’odio e violenza.

Costi, divieti e misure operative

La gestione delle proteste comporta anche un impatto economico: la polizia ha stimato spese complessive intorno a £4.5 milioni, di cui circa £1.7 milioni destinati all’ingaggio di forze di polizia aggiuntive. Il governo ha inoltre imposto divieti d’ingresso per diversi attivisti stranieri ritenuti promotori di istigazione, bloccando figure provenienti da più paesi per «proteggere le comunità britanniche».

Chi parla, chi è stato escluso e le figure coinvolte

Tra i relatori attesi alla marcia figurano nomi noti al grande pubblico, come l’ex istruttore televisivo Ant Middleton, e influencer e attivisti di vario profilo. Allo stesso tempo, il governo ha vietato l’ingresso a persone come il politico polacco Dominik Tarczynski, e ad altri commentatori e attivisti internazionali menzionati dai media: una misura presentata come necessaria per prevenire l’importazione di estremismi.

Impatto mediatico e percezione pubblica

Le assemblee pubbliche di questo tipo fungono anche da catalizzatore per percezioni diffuse: oltre la metà degli intervistati nel sondaggio ritiene che ci siano più sostenitori delle cause di Robinson di quanti non siano disposti ad ammetterlo apertamente, un fenomeno descritto come supporto silenzioso. Questo sentimento attraversa gli elettorati dei principali partiti e contribuisce a una sensazione di polarizzazione nella società.

Polarizzazione sulle proteste pro-Palestina e riflessi politici

Il sondaggio indaga infine il grado di simpatia verso le manifestazioni pro-Palestina: il 53% degli elettori laburisti si è detto d’accordo con le proteste contro le azioni israeliane a Gaza, contro il 26% dei conservatori e il 22% degli elettori di Reform UK. A livello nazionale, il 36% degli intervistati ha espresso accordo con le motivazioni delle proteste, mentre il 28% si è detto contrario. Questi numeri rivelano come le grandi mobilitazioni pubbliche tendano a riflettere e amplificare le scelte di campo politiche.

In sintesi, i dati del sondaggio pubblicato May 16, 2026 evidenziano una realtà complessa: la presenza di un nucleo di sostegno a figure controverse come Tommy Robinson coesiste con un elettorato di Reform UK che si è ampliato e in parte moderato. Le manifestazioni e le misure di sicurezza collegate a queste giornate saranno un banco di prova per lo Stato, per la capacità dei partiti di gestire le proprie alleanze e per la tenuta del dibattito pubblico nel Regno Unito.